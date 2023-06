“Noi lavoriamo per portare in Sicilia e Calabria lavoro, infrastrutture e diritti, il Pd invece dice No a tutto. Andiamo avanti dritti, per recuperare cinquant’anni di ritardi!”. Così il Vicepremier e Ministro Matteo Salvini in una nota, dopo le parole di Elly Schlein a proposito del Ponte sullo Stretto, definito “costoso e dannoso” dalla leader del Partito Democratico.