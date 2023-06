Da Santoro a de Magistris: centinaia alla “Marcia della Pace” a Cinquefrondi

Adulti e ragazzi, sindaci, associazioni e sacerdoti, tra cui don Pino Demasi, di Libera, e testimonial come Luigi de Magistris e Michele Santoro: sono stati centinaia i partecipanti alla “Marcia della Pace” promossa, in occasione della Giornata mondiale del rifugiato, da Recosol, la Rete delle comunità solidali, e dal Comune di Cinquefrondi, guidato da Michele Conia. I manifestanti, nei loro slogan, hanno reclamato il diritto all’accoglienza e alla non violenza. Molti anche i riferimenti al naufragio del barcone carico di migranti avvenuto il 26 febbraio scorso a “Steccato” di Cutro ed a quello che c’é stato nei giorni scorsi davanti alle coste della Grecia. Erano presenti anche numerosi studenti e rappresentanti dei sindacati e dell’Associazione nazionale partigiani.