Crotone, la solidarietà del sindaco Voce agli agricoltori: “Istituzioni devono essere al loro fianco”

Il sindaco Voce questa mattina si è recato a Passovecchio sulla S.S. 106 dove è in corso la protesta degli agricoltori.

“Era doveroso manifestare la solidarietà ad un comparto importante per il nostro territorio, che già soffre da tempo e che vede pregiudicato il suo futuro. Ho incontrato padri di famiglia, lavoratori che mi hanno manifestato le loro difficoltà. Le istituzioni debbono essere al loro fianco. Ho invitato i miei colleghi sindaci della provincia ad essere presenti domani mattina al sit in che è in corso. Non intendiamo strumentalizzare la protesta ma portarla sui tavoli regionali e nazionali” ha detto il sindaco Voce.