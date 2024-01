Campo bocce di Papanice (KR), Megna risponde al Tesoriere Andrea: “Tentativo di attribuirsi intervento di riqualificazione come opera sua riuscito molto male”

“Mi duole rispondere al collega Andrea Tesoriere in riferimento all’avvio dei lavori di riqualificazione del campo bocce di Papanice.

Il tentativo di attribuirsi come opera sua l’intervento gli è riuscito proprio male.

Inizio con precisare che le discussioni con gli uffici con tanto di relativo computo metrico (redatto dal sottoscritto in qualità di tecnico in modo totalmente gratuito) sono iniziate già con la passata amministrazione finendo sotto osservazione dell’allora giunta Pugliese, quindi quando ancora il collega Tesoriere non era stato eletto consigliere comunale.

Con la nuova amministrazione non posso non ricordare come in uno dei primi Consigli Comunali che aveva come argomento le strutture sportive il sottoscritto ha attenzionato la problematica della bocciofila di Papanice con un intervento ripreso anche dai media.

Ricordo ancora al caro collega e amico Andrea Tesoriere che subito dopo la mia nomina ad Ufficiale di Governo di Papanice nell’ambito di una serie di iniziative portate all’attenzione del sindaco Voce ho personalmente ripreso il vecchio computo metrico dei lavori e portato all’attenzione dell’attuale amministrazione che lo ha fatto suo e ha deciso di impegnare le risorse necessarie per la riqualificazione del campo dopo una serie di interlocuzioni con la società che gestisce l’impianto.

Questo giusto per non confondere i ruoli e gli impegni. Il campo viene riqualificato con risorse del bilancio di questa amministrazione.

E vero che il collega Tesoriere si è interessato alla questione, così come hanno fatto altri consiglieri; quando l’interesse cresce e’ un segnale positivo, significa che la problematica è sentita. Ma far passare una collaborazione con i colleghi di Papanice per una propria volontà mi sembra davvero un po’ troppo.

Rischiamo di confondere le cose e rischio di confondermi io per primo.

La prossima volta che avrò bisogno di un impegno economico per il quartiere Papanice non andrò più dal Sindaco per perorare la causa ma mi affiderò ad un consigliere collega di minoranza che può decidere dove, come e quando spendere.

Dispiace, ma ho trovato alquanto distante dalla realtà il suo intervento sulla stampa locale tanto da sentire il dovere di ripristinare un minimo di verità che per alcuni versi sembra quasi ovvietà”.

Lo afferma in una nota l’Ufficiale di Governo di Papanice e consigliere comunale Antonio Megna.