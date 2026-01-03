Modifica illecita di veicoli e carcasse abbandonate a terra: sequestrata area commercio auto usate a San Lucido (CS)

La polizia stradale di Cosenza-Distaccamento di Paola, dopo un provvedimento del gip di Paola, ha eseguito nel territorio del Comune di San Lucido, in localita’ Meccisi, il sequestro preventivo di un’area destinata al commercio di auto usate, ma nella quale venivano effettuate attivita’ illecite di modifica di veicoli, con smontaggio di parti di essi o sostituzioni di pezzi sulla quale si stanno svolgendo indagini. Il gestore dell’attivita’, noto agli inquirenti per precedenti di polizia specifici per riciclaggio di veicoli e parti di essi, piuttosto che svolgere attivita’ di compravendita di autoveicoli, per i pm smontava veicoli per ricavare pezzi di ricambio o sostituzione di parti di veicoli o degli allestimenti interni, disperdendo al suolo sull’intera area rifiuti speciali derivanti da questa attivita’, abbandonandoli nella vegetazione e al di sotto di una tettoia, creando un deposito incontrollato di rifiuti.