Provinciale Lauropoli-Sibari chiusa per lavori dal 7 gennaio al 7 febbraio. Previste deroghe al transito per mezzi agricoli e navette di trasporto studenti

Sarà circoscritto indicativamente in 30 giorni il periodo di chiusura al traffico della Provinciale Lauropoli-Sibari, all’altezza di contrada Pantano Rotondo.

Il provvedimento, resosi necessario per consentire il completamento di lavori legati alla realizzazione del nuovo tracciato della SS 106, è stato cristallizzato in un’ordinanza adottata nei giorni scorsi dalla Provincia di Cosenza, a seguito del confronto tra l’amministrazione comunale cassanese e la Sirjo ScpA, affidataria dei lavori di realizzazione dell’importante infrastruttura viaria. In particolare, in coda a diversi incontri e sopralluoghi tra le parti, è stato fissato al 7 gennaio 2026 il termine di avvio degli interventi (inizialmente fissato al 5 dicembre 2025). Inoltre, attraverso una rivisitazione del cronoprogramma, è stata circoscritto in 30 giorni (invece dei circa 60 originariamente previsti) il periodo di interdizione della Provinciale. Su richiesta del Comune, Sirjo ScpA ha inoltre garantito il completamento dei lavori di messa in sicurezza della Provinciale Sibari-Doria, per consentirne la percorrenza in condizioni ottimali. Assicurata anche l’apertura di un varco provvisorio che consentirà il passaggio, lungo la Provinciale Lauropoli-Sibari, dei soli mezzi agricoli di proprietà delle aziende delle contrade limitrofe, oltre che – in determinate fasce orarie – anche delle navette adibite al trasporto degli studenti delle scuole di ogni ordine e grado residenti nelle contrade di Murate e Pantano Rotondo. Definito contestualmente, altresì, un tracciato alternativo che in aggiunta alla Sibari-Doria permetterà di unire Sibari e l’entroterra cassanese attraverso un collegamento con contrada Caccianova, debitamente segnalato.

L’evoluzione della situazione e dei lavori sarà oggetto di un costante monitoraggio, finalizzato a circoscrivere disagi.