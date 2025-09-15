Il Festival Antonio Vivaldi prende il via con due serate d’eccezione tra San Giovanni in Fiore e Morano Calabro

Si apre ufficialmente il Festival Antonio Vivaldi – VIII edizione 2025, una rassegna che porta la grande musica nei luoghi più suggestivi della Calabria, trasformandoli in palcoscenici d’arte e memoria.

Il 20 settembre alle ore 18.00, presso l’Abbazia Florense – Museo Demologico di San Giovanni in Fiore, il pubblico potrà vivere l’intenso recital “Canto d’anime”, con protagonisti il soprano Elvira Maria Iannuzzi e il pianista Alessandro Panattieri. Un viaggio sonoro che esplora le emozioni più profonde attraverso la fusione tra voce e pianoforte, in uno dei complessi monastici più imponenti del Mezzogiorno. L’ingresso è gratuito, offerto dagli sponsor del Festival.

Il giorno successivo, 21 settembre alle ore 19.00, il Festival si sposta a Morano Calabro, nel suggestivo Chiostro di San Bernardino da Siena, con il concerto “Salotto storico partenopeo”. Protagonisti della serata il contralto Lucia Valeria Veltro, la violinista Vita Cisullo e i chitarristi Gaetano Agoglia e Francesco Latorraca, che guideranno gli spettatori in un affascinante itinerario musicale tra eleganza, tradizione e raffinate sonorità. Per questo appuntamento il costo del biglietto è di soli 5 euro.

Entrambi gli eventi sono curati dalla direzione artistica dei Maestri Alessandro Marano e Margherita Capalbo, e fanno parte del cartellone che dal 20 settembre al 15 novembre animerà l’intera provincia di Cosenza con oltre 25 concerti e più di 100 artisti nazionali e internazionali.

Il Festival Antonio Vivaldi è promosso da Cosenza Autentica APS, sostenuto dal Ministero della Cultura – Direzione Generale Spettacolo, e realizzato in collaborazione con enti e istituzioni locali.