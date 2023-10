Caso Funaro a Cosenza, Rende e Luberto: “Crisi conclamata nella maggioranza. Caruso si comporta come un novello podestà”

Non ha convinto, ad esempio, la mera ratifica del cambio in corsa nella redazione di un bilancio delicatissimo, che ieri era affidata dallo stesso sindaco ad un tecnico molto qualificato – scaricato dopo le valutazioni improprie (e forse non solo personali) lanciate da un consigliere comunale vicino al Sindaco – e che oggi è in cerca d’autore.

Solleva molte perplessità, ancora, la distribuzione squilibrata dei settori ai dirigenti in forze all’ente, con la marginalizzazione di alcuni, poco inclini ad assecondare scomode richieste, e la concentrazione di un numero imprecisato in capo ad altri, causa di ritardi e inefficienze palesi nella erogazione dei servizi e nel completamento di talune opere.

Ogni energia viene profusa in vista della campagna elettorale per le elezioni regionali, abbracciando un improduttivo braccio di ferro con il governatore in carica e seminando il deserto politico (ma non clientelare) intorno a quelli che dovranno essere, nelle intenzioni, i candidati predestinati e protetti nella futura competizione. A tutto scapito della città il cui benessere, con ogni evidenza, interessa davvero a pochissimi.

Che dire? Avevamo visto lontano nella scelta di non entrare in giunta e, ancor prima, in quella faticosa, di candidarci in contrapposizione alla cordata che si andava formando e che vedeva troppi nomi vecchi della politica cosentina, per come ammesso infine anche dalla vicesindaca.

Ancora oggi, rivendichiamo quell’appoggio elettorale dato al secondo turno, frutto di coerenza rispetto all’opposizione svolta nei cinque anni precedenti e della legittima aspettativa che potesse aprirsi un quinquennio di discontinuità e di chiarezza rispetto alla maturazione del debito monstre che avvince i conti pubblici comunali. Come anche rivendichiamo di aver avvertito per tempo il Sindaco che il criterio giurassico dei primi eletti avrebbe portato dentro tanto apprendistato. Tant’è che oggi lo stesso Segretario Pd ci dà atto di coerenza nella scelta di una posizione di garanzia istituzionale, avendo noi