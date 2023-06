Cosenza, torna a riunirsi il Consiglio comunale: all’ordine del giorno un fondo per la messa in sicurezza della viabilità del centro storico

Nuova seduta del Consiglio comunale martedì 6 giugno, convocata dal Presidente Giuseppe Mazzuca, alle ore 15,00, nella sala delle adunanze del Consiglio provinciale di Piazza XV Marzo per l’attuale indisponibilità della sala consiliare di Palazzo dei Bruzi, interessata, come è noto, da lavori di riparazione strutturale.

Il civico consesso sarà chiamato a discutere su diversi punti. Anzitutto sarà in discussione l’ordine del giorno riguardante la proposta di istituire un fondo di aiuti dedicato alla messa in sicurezza della viabilità del centro storico in risposta agli eventuali eventi atmosferici caratterizzati da allerta arancione. Subito dopo si passerà alla trattazione di un altro ordine del giorno sul potenziamento della sicurezza e del controllo sul territorio. Terzo punto all’ordine del giorno del Consiglio, la chiusura del Servizio Economato del Comune. In aula anche la risposta all’interrogazione dei consiglieri Bianca Rende e Francesco Luberto, relativa all’utilizzo di somme vincolate, e l’approvazione dell’aggiornamento normativo e dell’integrazione del Piano di Protezione Civile.

L’eventuale seconda convocazione del Consiglio comunale è fissata per le ore 16,00 di mercoledì 7 giugno.