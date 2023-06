Corigliano Rossano (Cs), ok della Giunta al progetto di riqualificazione di “Piazza 55”

L’attenzione per le numerose contrade che contraddistinguono il tessuto urbano cittadino è uno dei perni dell’agire amministrativo della Giunta Stasi, che continua a progettare e a investire sul miglioramento della vivibilità delle zone esterne dai centri cittadini. A tal proposito la Giunta – è scritto in un comunicato stampa dell’amministrazione comunale di Corigliano Rossano – ha approvato il progetto di riqualificazione della piazza centrale di Fabrizio Grande, conosciuta come “Piazza 55”, che rappresenta il cuore pulsante dell’aggregazione della popolosa contrada, si estende per una superficie di circa 1400 mq e rappresenta un importante luogo di socialità, che nel corso degli anni ha consentito di rafforzare il senso di comunità della popolazione locale. È inoltre inserita in un contesto architettonico che registra la presenza di alcune attività commerciali e costituisce il fulcro delle strutture scolastiche del quartiere; esse si snodano intorno alla piazza, insieme alla Chiesa dedicata a San Nicola di Bari, edificata nella seconda metà degli anni 50.

È stato dunque approvato il progetto, per un investimento complessivo di 190mila euro, che interverrà su una piazza bisognosa di lavori di riqualificazione, finalizzati a migliorare la fruibilità e ad eliminare le fonti di rischio derivanti dai fenomeni di degrado dell’attuale pavimentazione, oltre che per rendere maggiormente fruibile l’importante luogo di aggregazione sociale centro nevralgico della comunità.

«La riqualificazione degli spazi di aggregazione – ha commentato l’assessore all’Assetto Urbano – è da intendersi anche come strumento di valorizzazione della città nonché come percorso di integrazione tra le diverse generazioni ed i diversi territori. In tale ottica vanno inseriti gli interventi sulle scuole di Fabrizio, Cantinella, Apollinara, l’intervento di riqualificazione del centro sportivo di Contrada Amica, l’intervento di riqualificazione del porticato di Piazza Madonna di Fatima, la bitumazione in contrada Muzzari e numerosi altri interventi introdotti dall’Amministrazione in questi anni. Al centro del nostro agire ci sono i cittadini e la loro qualità della vita, e in questa direzione lavoriamo costantemente con abnegazione e voglia di rendere la nostra città sempre più moderna e vivibile».

«Dopo aver messo mano alla scuola, che oggi è più bella, accogliente e sicura, nelle scorse ore abbiamo approvato in giunta il progetto per la sistemazione della Piazza di Fabrizio Grande – afferma il sindaco Flavio Stasi – Oggi la piazza si presenta mal messa, soprattutto con una pavimentazione fragile, saltata o pronta a saltare. Avevamo preso l’impegno di sistemarla e stiamo andando in questa direzione. Il progetto prevede la rimozione dell’attuale pavimentazione, il rifacimento del sottofondo e di tutta la pavimentazione, il rifacimento dei marciapiedi, la sistemazione delle sedute, la revisione dell’impianto elettrico, il miglioramento della raccolta delle acque, degli arredi, delle aree verdi. L’idea non è casuale. Ogni contrada della nostra grande città ha bisogno di un centro di aggregazione decoroso ed accogliente, e progressivamente intendiamo intervenire dappertutto. Grazie all’intervento sulla scuola, sull’area giochi e sulla piazza, questo tornerà ad essere quel luogo bello e sicuro che Fabrizio e che tutta la città merita».