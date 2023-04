Loizzo (Lega): “PNRR occasione unica, eleggeremo parlamentare europeo”

Affollato convegno ieri a Cosenza, nella sede di Palazzo Arnone, sulle opportunità connesse al Pnrr e ai fondi di coesione. Un incontro organizzato da Simona Loizzo, deputato della Lega, che ha registrato la partecipazione dell’europarlamentare Valentino Grant, del direttore generale della Regione, Maurizio Nicolai, dell’amministratore unico di Sorical, Cataldo Calabretta, e in collegamento remoto del commissario straordinario del partito, Giacomo Saccomanno. Valentino Grant ha messo in evidenza la necessità di razionalizzare le risorse, sostenendo le imprese nelle Regioni ad obiettivo 1 per sincronizzare gli interventi delle due misure. Maurizio Nicolai ha illustrato lo stato dell’arte in Calabria. ”È necessario favorire il capitale di rischio – ha detto Nicolai – in considerazione anche dei pochi investimenti che effettua il sistema bancario. Bisogna agire sul territorio favorendo l’intrapresa connessa alle due opportunità, considerando che il Pnrr non finanzia gli investimenti sul personale e che pressoché tutte le pubbliche amministrazioni hanno difficoltà nella elaborazione dei progetti”. Cataldo Calabretta ha sottolineato che, grazie alla sinergia con la Regione, arriveranno importanti risorse per il settore idrico, con benefici notevoli per la popolazione. Il convegno, moderato dal giornalista Gianfranco Bonofiglio, è stato concluso da Simona Loizzo. ‘

‘Per la Calabria – ha osservato – la sanità sarà un settore chiave degli investimenti del Pnrr, ma c’è una prospettiva mediterranea da cogliere, anche in considerazione della regolazione del flusso dei migranti. Sappiamo bene le criticità esistenti che riguardano tutti il territorio nazionale e che sono strettamente collegate anche alla carenza di personale, evento che non è stato ben affrontato in sede di partenza da Conte e Draghi”. ”Il nostro Governo sta operando bene – ha concluso Loizzo – e sono certa che non mancheranno sostegni e iniziative per gli enti locali. Come Lega siamo fortemente impegnati sul territorio e siamo pronti ad eleggere un europarlamentare che sia espressione delle necessità e delle risorse del Sud e della CALABRIA in particolare. Per questo siamo già in campagna elettorale in vista delle europee”.