La cantautrice e attrice Clara Soccini, in arte CLARA è la Madrina della 21° edizione del Magna Graecia Film Festival

Sarà la cantautrice e attrice Clara Soccini, in arte CLARA la madrina della 21° edizione del Magna Graecia Film Festival, ideato e diretto da Gianvito Casadonte che si svolgerà a Catanzaro dal 27 luglio al 4 agosto 2024 e che prevede concorsi dedicati alle sezioni di Opere prime italiane e a quelle internazionali e di documentari, curate rispettivamente da Silvia Bizio e Antonio Capellupo.

La notizia è stata annunciata stamattina all’Italian Pavilion di Cannes dal direttore Casadonte. Clara Soccini si aggiunge al ricco parterre del Magna Graecia Film Festival 2024, che ad oggi annovera, tra i prossimi ospiti, l’attore, regista e sceneggiatore statunitense Premio Oscar Tim Robbins che terrà un concerto con il suo gruppo, i Tim Robbins and the Rogues Gallery Band, venerdì 2 agosto all’Arena Porto di Catanzaro.

Clara Soccini, in arte CLARA, nasce nel 1999 nella provincia di Varese e, dopo essersi avvicinata giovanissima al mondo della moda, coltiva la passione che aveva per la musica fin da bambina nel 2020. Dopo una prima collaborazione con l’artista Nicola Siciliano, pubblica i suoi primi quattro singoli ufficiali. Inizia così a sperimentare con la propria voce e far conoscere la sua personalità, confermata anche dal debutto nel mondo cinematografico nella serie tv campione d’incassi Mare Fuori 3, dove interpreta Giulia/Crazy J. All’interno della serie, Clara mantiene la sua identità da musicista con il suo brano Origami all’alba, certificato triplo disco di platino, per mesi stabile in Top20 nelle classifiche Fimi/Gfk e Spotify Italia. Il 28 aprile 2023 è uscito il singolo Cicatrice, seguito dalle collaborazioni nei brani Replay di MV Killa e Un milione di notti di Mr Rain (disco di platino). Vincitrice di Sanremo Giovani 2023 con il brano Boulevard, è tra gli artisti in gara al Festival di Sanremo 2024 con Diamanti Grezzi (disco di platino). A febbraio 2024 veste nuovamente i panni di Crazy J nella quarta stagione di Mare Fuori, per la quale ha scritto l’inedito Ragazzi Fuori, canzone contenuta nel suo album d’esordio, PRIMO, uscito dal 16 febbraio 2024. In autunno sarà in tour nei club, preceduto dalle date estive nei festival.

Il Festival è sostenuto dal Ministero della Cultura, Calabria Straordinaria – brand della Regione Calabria – Assessorato al Turismo -, Calabria Film Commission, Comune di Catanzaro, Lilt – Lega Italiana per la lotta contro il cancro.

Le Colonna d’Oro assegnate durante il Festival sono realizzate dal Brand Gb Spadafora.