A Reggio l’incontro “La Vita nascente: Uno di noi!”

In occasione dei 10 anni dalla fondazione del CAV Centro di Aiuto alla Vita di Reggio Calabria, il 24 Maggio 2024 dalle ore 16.30 in poi, presso il Consultorio Familiare “Pasquale Raffa”, si svolgerà un incontro dal titolo: “La Vita nascente: Uno di noi!”. Il CAV RC ODV é un organizzazione di volontariato presente nel nostro territorio da 10 anni. La sede è via G.Tagliavia n.21. Braccio operativo del Movimento per la Vita italiano, si occupa di custodire la vita nascente sin dal concepimento, aiutando le donne alle prese con una gravidanza difficile ed indesiderata, affrontando le problematiche ed accompagnandole in un’autonomia costruttiva, anche attraverso la rete di associazioni presenti nel territorio reggino ed il Progetto Gemma Nazionale.

L’incontro vedrà l’intervento da remoto: “L’embrione e le nuove frontiere della terapia fetale” protagonista il prof. Giuseppe Noia, docente di Medicina Prenatale presso l’Università Cattolica, responsabile dell’Hospice Perinatale del Policlinico Gemelli e presidente della Fondazione “Il Cuore in una Goccia”. A seguire l’intervento da remoto: “Uno di noi- dallo sguardo contemplativo al servizio alla vita” da parte del Dott. Giuseppe Grande, endocrinologo e segretario generale del Movimento per la Vita Italiano. Inoltre in presenza ascolteremo di seguito la storia del “La nascita del CAV a Reggio Calabria” raccontata dalla sua fondatrice la Dott.ssa neonatologa Maria Concetta Maio; “Fare rete per la vita nascente” da parte di Silvia Debora Catalano, animatrice generale ambito Maternità e Vita della Comunità Papa Giovanni XXIII e responsabile regionale di Pastorale Familiare; “L’accoglienza e il volontariato” con Roberta Melidona, socio onorario e volontaria del CAV, presidente dell’associazione “Alessandro Caracciolo”; “I Servizi per la Vita: dal primo battito all’ultimo respiro” da parte di Piergiuseppe Marcelli, presidente del Consultorio Familiare “Pasquale Raffa”; ed infine due madri nella rete degli aiuti per la vita nascente che porteranno la loro testimonianza.

Modera l’intero incontro Barbara Cereto, attuale presidente del Centro di Aiuto alla Vita di Reggio Calabria. In questi 10 anni il CAV di Reggio Calabria, grazie a tutti i volontari e a tutte le figure di professionisti che ne han fatto parte, ha visto nascere 55 bambini con il sorriso immenso delle loro mamme. Attualmente con il suo nuovo consiglio direttivo continuando la propria missione, il CAV sta provando a costruire insieme una rete di aiuti per la vita nascente, camminando con la consapevolezza che la vita è unica e irripetibile dal suo primo istante e, quando si realizza questa unica verità, anche il cuore trova forza e coraggio naturale, ma eccezionale, che fa superare le difficoltà presenti con scelte d’amore e speranza di vita. Ecco perché è nostro interesse che questa consapevolezza sia in evidenza in tutto il territorio ed anche e soprattutto nei giovani, affinché realizzino la preziosità e la custodia della vita in tutte le sue fasi, semplicemente per renderci tutti responsabili che la vita va difesa, tutelata, accolta e amata dall’atto del concepimento alla morte naturale.