Catanzaro: domani al via la ventunesima edizione della Fiera del libro Gutenberg

Domani lunedì 20 maggio, alle ore 9, all’Auditorium Casalinuovo di Catanzaro sarà inaugurata la ventunesima edizione della Fiera del libro Gutenberg.

Partecipano:

𝘼𝙧𝙢𝙖𝙣𝙙𝙤 𝙑𝙞𝙩𝙖𝙡𝙚 – presidente Associazione Gutenberg Calabria

𝙍𝙤𝙨𝙚𝙩𝙩𝙖 𝙁𝙖𝙡𝙗𝙤 – dirigente scolastico Liceo Classico Galluppi Catanzaro

𝘿𝙤𝙣𝙖𝙩𝙚𝙡𝙡𝙖 𝙈𝙤𝙣𝙩𝙚𝙫𝙚𝙧𝙙𝙞 – assessore Cultura e Pari Opportunità Comunedi Catanzaro

𝙋𝙞𝙚𝙧𝙛𝙧𝙖𝙣𝙘𝙤 𝘽𝙧𝙪𝙣𝙞 – Ministero della Cultura, presidente commissione “Capitale italiana del libro 2024”

𝙂𝙞𝙤𝙫𝙖𝙣𝙣𝙞 𝘾𝙪𝙙𝙖 – rettore Università degli Studi Magna Graecia

𝙂𝙞𝙤𝙫𝙖𝙣𝙣𝙞 𝙋𝙚𝙣𝙨𝙖𝙗𝙚𝙣𝙚 – presidente Fondazione Carical

𝙂𝙞𝙪𝙨𝙚𝙥𝙥𝙚 𝙎𝙥𝙖𝙜𝙣𝙪𝙤𝙡𝙤 – presidente Banca Centro Calabria

Intervengono gli studenti: 𝑨𝒍𝒊𝒄𝒆 𝑩𝒆𝒏𝒗𝒆𝒏𝒖𝒕𝒐 ITT B. Chimirri Catanzaro – 𝑴𝒂𝒓𝒈𝒉𝒆𝒓𝒊𝒕𝒂 𝑪𝒂𝒓𝒅𝒂𝒎𝒐𝒏𝒆 Liceo Classico Galluppi Catanzaro – 𝑮𝒊𝒐𝒗𝒂𝒏𝒏𝒊 𝑴𝒂𝒏𝒄𝒖𝒔𝒐 Liceo Scientifico Siciliani Catanzaro. Nel corso della cerimonia inaugurale si terrà un momento di omaggio a Nuccio Ordine a cura di 𝑰𝒏𝒆𝒔 𝑨𝒓𝒄𝒖𝒓𝒊 (docente Liceo Galluppi) e, a seguire, un brano recitato e cantato da 𝑳𝒂 𝒎𝒐𝒓𝒕𝒆 𝒅𝒆𝒍𝒍𝒂 𝑷𝒊𝒛𝒊𝒂 di F. Dürrenmatt, in scena 𝙈𝙖𝙧𝙜𝙝𝙚𝙧𝙞𝙩𝙖 𝘾𝙖𝙧𝙙𝙖𝙢𝙤𝙣𝙚 𝙚 𝘿𝙚𝙡𝙞𝙖 𝙊𝙡𝙞𝙫𝙖𝙙𝙤𝙩𝙞 del Liceo Classico Galluppi.

Alle 11.15, sempre all’Auditorium, si segnala l’incontro con Gianluigi Greco (direttore dipartimento Unical, presidente AIxIA

Associazione Italiana per l’Intelligenza Artificiale).

La sezione OFF, che propone incontri ed eventi pomeridiani e serali in città, sarà aperta domani alle ore 18, nella Sala ex STAC in Piazza Matteotti, dal talk “Taurianova capitale italiana del libro 2024: la cultura come riscatto per il territorio“.

Incontro dibattito con: Pierfranco Bruni, presidente commissione

Capitale italiana del libro 2024 del Ministero della Cultura; Armando

Vitale presidente Associazione Gutenberg Calabria; Maria Fedele,

assessore alla Cultura e alle Politiche Giovanili Comune di Taurianova;

Donatella Monteverdi, assessore alla Cultura e alle Pari Opportunità

del Comune di Catanzaro; Giovanni Audino, graphic designer – autore

del logo Taurianova Capitale del Libro.

Alle ore 18.30, al Foyer Lounge Bar, via Italia, sommo aperitivo con il poeta Dante: incontro con Riccardo Starnotti (divulgatore, guida turistica dantesca).