Lega: tour per incontro gruppo Santacroce, ingresso Katia Gentile, presentazione lista a Corigliano-Rossano e Simona Loizzo a Palmi

<< Grande attività in Lega! Giovedì sera importante incontro con il numeroso gruppo di Frank Santacroce. Poi, venerdì, a Cosenza ingresso di Katia Gentile, dinnanzi a tantissima partecipazione di simpatizzanti e militanti, con tutta la deputazione elettiva del partito e con la presenza del Sottosegretario Claudio Durigon, del presidente di Commissione Cultura Roberto Marti, dell’On. Rossano Sasso e del Commissario regionale Giacomo Saccomanno. Presente anche la famiglia di Pino Gentile che si è anche commosso ai ringraziamenti della figlia. A seguire incontro con i balneari di Schiavonea e con la partecipazione di Pietro Molinaro e Giuseppe Mattiani, e, poi, presentazione della lista per le amministrative di Corigliano-Rossano alla presenza del Commissario Saccomanno, del responsabile per le elezioni europee Rossano Sasso, del presidente Roberto Marti e dell’On. Domenico Furgiuele. Grande entusiasmo e partecipazione di tutti i candidati e dei simpatizzanti, con l’impegno di fare un grande risultato e di vincere le amministrative, con Pasqualina Straface Sindaco. In serata, poi, incontro a Palmi alla presenza di Saccomanno, Sasso, Durigon, Giuseppe Mattiani e Simona Loizzo, dinnanzi a una platea numerosissima e molto attenta. Sabato pomeriggio poi il Commissario Saccomanno ha incontrato il Comitato Provinciale di Reggio Calabria con la presenza, dinnanzi a molti militanti, di Franco Recupero, referente provinciale, Nicola Barreca, segretario cittadino, Tilde Minasi, senatrice, Giuseppe Gelardi, capogruppo al Consiglio Regionale, e di Mario Cardia, consigliere comunale. Anche qui grande entusiasmo e definizione di una programmazione elettorale che dovrà portare il partito ad avere risultati straordinari. La Lega, in considerazione della voglia di fare dei militanti e dei simpatizzanti e degli interventi importanti del Ministro Salvini, con il finanziamento di infrastrutture per oltre 52 miliardi, è convinta di poter raggiungere una percentuale rilevante di consenso>>.

Lo dichiara Giacomo Francesco Saccomanno, Commissario Regionale Lega Calabria.