Prosegue il tour AICA – POLO DIGITALE CALABRIA nelle scuole del territorio

Educazione 4.0: Il Futuro della Scuola nell’era del PNRR e dell’Intelligenza Artificiale

Si è svolto sabato 18 Maggio il convegno dal titolo: “Educazione 4.0: il futuro della scuola nell’era del PNRR e dell’intelligenza artificiale”, organizzato da AICA, Polo Digitale Calabria e Liceo Scientifico Statale «G. GALILEI» di Paola (CS), tenutosi presso l’Aula Magna del Liceo stesso. Tra i partecipanti non soltanto docenti di scuola superiore e docenti universitari provenienti da più parti della Calabria, ma anche tanti giovani interessati agli argomenti trattati che sono di grande impatto e di grande attualità.

Il Dirigente dell’Istituto, Prof.ssa Sandra GROSSI, dopo i saluti istituzionali ha aperto i lavori che sono stati successivamente moderati dalla Prof.ssa Rosanna Cilento che ha introdotto i relatori, evidenziato l’importanza delle tematiche da discutere e gli argomenti trattati, che oggi sono di forte attualità per il mondo della scuola e non solo.

Sono intervenuti come relatori:

Prof. Salvatore Belsito Coordinatore regionale del Polo Digitale Calabria per la scuola – Dai quadri di competenze al PNRR: sintesi, riflessioni e realizzabilità concreta nella scuola 4.0.

Prof. Francesco Calimeri, Dip. di Matematica e Informatica UNICAL

L’ Intelligenza Artificiale: Applicazioni e Prospettive.

Dott. Carmine Gallo, Presidente AICA Calabria – Le certificazioni AICA, prospettive, sviluppi nell’area dell’Intelligenza Artificiale.

Emilio De Rango, Presidente del Polo Digitale Calabria – La Sicurezza informatica in rete, profilazione utente, privacy e protezione dei dati personali, l’avvento dei cloud e il trasferimento dei dati su di essi. L’approccio dei giovani ai nuovi dispositivi mobili, alle App e ai Social.

Dott.ssa Simona NISTICO’ Dip. di Ingegneria Informatica, Modellistica, Elettronica e Sistemistica UNICAL – Explainable AI all’UNICAL.

Prof.ssa Rosanna CILENTO Referente AICA Test Center Liceo Scientifico di Paola – La Certificazione ICDL per il Test Center Liceo Scientifico di Paola.

Prof.ssa Sabrina GRANDINETTI – Prof.ssa Annarita SGANGA – Dai «Sepolcri» Foscolo prende vita attraverso l’Artificial Intelligence.

Grande soddisfazione, dichiara in una nota, il Presidente del Polo Digitale Calabria Emilio De Rango “E’ stato un convegno interessante e ricco di interventi e di confronto, che ha registrato una significativa partecipazione ed interazione riguardo le argomentazioni trattate. La sicurezza informatica oggi rappresenta una vera e propria criticità per i fruitori della rete e di questo devono rendersene conto tutti, ed è solo attraverso questi grandi eventi divulgativi che noi riusciamo a trasmettere concetti che sono completamente nuovi per gli utenti. L’obiettivo quello di informare ed educare al corretto utilizzo dei dispositivi mobili e dei pc connessi alla rete internet e di informare quali sono i rischi legati alla privacy e alla sicurezza dei dati personali.”

La diffusione di strumenti che utilizzano l’Intelligenza Artificiale, rappresenta un’opportunità per il mondo della scuola, come il lavoro su Leopardi sviluppato e presentato dagli studenti della scuola, ma anche in questo caso è importante comprendere limiti, problemi etici, di privacy, ed inoltre, come opera attualmente questa tecnologia e come potrà svilupparsi in futuro. Tutte queste tematiche sono state affrontate nel corso dei lavori, seguite con grande interesse dando luogo ad un interessante momento di confronto tra relatori e studenti dell’istituto.