Il Movimento Vivere In, in collaborazione con il Comune di Crotone e la Biblioteca Armando Lucifero, nell’ambito dell’iniziativa “MAGGIO DEI LIBRI” organizza per giovedì 23 maggio alle ore 17,30 presso la Casa della Cultura in Via Risorgimento a Crotone la presentazione del libro “Il respiro della vita. Rieducazione alla corretta respirazione per vivere bene” di Raffaele Torchia.

Una guida pratica e semplice, scritta con attenzione dal Naturopata Raffaele Torchia, con dati ed informazioni aggiornati, grazie allo studio ed alla ricerca continua insieme all’esperienza, in base ai consigli dati, acquisita tramite i risultati avuti con i suoi Utenti.

Un libro che non vuole essere un manuale, non vuole essere una guida, non vuole essere un dettare legge su come respirare, ma semplicemente un percorso, un viaggio nel mondo del “Respiro” per evidenziare l’importanza nell’ottimizzarlo, sia per stare bene e quindi stare in salute e sia per recuperare le sane abitudini. Fare la giusta respirazione per tornare in salute, vuol dire essere anche in un’ottima forma fisica, grazie alle dettagliate tecniche di respirazione trascritte.

Dialogherà con l’autore il giornalista Francesco Vignis.