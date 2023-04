Il sindaco Franz Caruso sul paventato ridimensionamento del liceo musicale Della Valle: “Si lederebbe il diritto allo studio degli studenti”

“Sono da sempre uno strenuo difensore della scuola pubblica e ritengo, quindi, che, in generale, non possa essere penalizzata, ridimensionata e considerata oggetto di tagli, spesso verticali che non tengono in considerazione neanche il contesto sociale e territoriale. Detto ciò mi batterò affinchè non venga ridimensionato il Liceo Musicale “L. Della Valle” di Cosenza, per come ho, purtroppo, appreso si voglia fare”. E’ quanto afferma il sindaco di Cosenza, Franz Caruso, sulla paventata ipotesi del taglio di una classe prima per l’indirizzo musicale del Della Valle, a fronte delle 3 sezioni autorizzate in precedenza, ad esclusione per il periodo pandemico che ha, inevitabilmente, fatto calare il numero degli iscritti.

“Sono molto preoccupato – prosegue il sindaco Franz Caruso – perché mi dicono che il taglio di una sezione porterebbe ad escludere, per l’anno scolastico 2023/2024 ben 11 studenti di cui 5 con disabilità. Ciò, se confermato, lederebbe il loro diritto allo studio con pesanti ed inaccettabili ripercussioni sugli studenti con disabilità. Negare, infatti, agli studenti la possibilità di frequentare una scuola è di per sé disdicevole, ma se riferito ad alunni con disabilità diventa inaccettabile! Il diritto all’istruzione del disabile, ed in particolare del disabile grave, costituisce un diritto fondamentale rispetto al quale non ci si può esimere dall’apprestare un nucleo essenziale di garanzie per poter auspicabilmente accogliere tutti i richiedenti, aventi diritto all’iscrizione alla classe prima. Detto ciò, nei prossimi giorni entrerò nel merito di questa problematica, avviando adeguate ed opportune interlocuzioni, tanto con l’Ufficio Scolastico Regionale che con il Ministero deputato e con lo stesso I.I.S. “Lucrezia della Valle”, per scongiurare questo ridimensionamento”.

“Il nostro Liceo Musicale – conclude il sindaco Franz Caruso – rappresenta un fiore all’occhiello della scuola cosentina, che ha segnato un svolta decisiva nella formazione musicale di Cosenza, che è sede del prestigioso Conservatorio di Musica “Stanislao Giacomantonio” e che da Gennaio 2022 ha la sua Orchestra Sinfonica Brutia. Tre componenti essenziali, il Liceo Musicale, il Conservatorio e l’Orchestra, capaci di far emergere ed affermare i nostri talenti, oltre che formare nuove professionalità e opportunità di lavoro. Realtà, dunque, che devono essere tutelate e difese”.