Catanzaro, Maria Carboni presenta il nuovo romanzo “Tradita”

Venerdì 19 dicembre 2025, alle ore 17.00, la Sala Oro della Cittadella Regionale di Catanzaro ospiterà la conferenza stampa di presentazione di Tradita, il nuovo e attesissimo romanzo di Maria Carboni, pubblicato da Baldini+Castoldi.

Definito come il romanzo che sta facendo tremare la critica, Tradita affronta con uno stile intenso e coinvolgente temi profondi e attuali, confermando la capacità narrativa dell’autrice e la forza di una storia destinata a lasciare il segno nel panorama letterario contemporaneo.

Nel corso dell’incontro, Maria Carboni racconterà la genesi del romanzo, i suoi personaggi e le motivazioni che l’hanno spinta a dare vita a una vicenda potente e carica di tensione emotiva. Alla conferenza stampa prenderà parte anche Manuela Arcuri, la cui presenza contribuirà a rendere l’evento di particolare rilievo mediatico e culturale.

L’iniziativa rappresenta un’importante occasione di confronto tra autrice, stampa e pubblico, offrendo uno spazio di dialogo sui contenuti del libro e sul suo impatto nel dibattito culturale attuale.