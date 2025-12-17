Calabria Film Commission e Anica Academy: 29 nuovi professionisti per l’industria audiovisiva regionale

Si è svolto oggi, presso la Fondazione Terina nella zona industriale Benedetto XVI a Lamezia Terme, l’evento conclusivo delle attività formative 2025 promosse e interamente finanziate da Calabria Film Commission e Anica Academy ETS, durante il quale sono stati consegnati i diplomi ai 29 partecipanti dei due corsi gratuiti in “Produzione per il Cinema e l’Audiovisivo” e “L’Impresa nel settore audiovisivo”.

La cerimonia si è tenuta alla presenza del Presidente della Calabria Film Commission Anton Giulio Grande, del Direttore della Calabria Film Commission Giampaolo Calabrese e del Direttore di Anica Academy ETS Sergio Del Prete.

L’iniziativa giunge al termine di un anno che ha visto la progettazione e la realizzazione di nuovi percorsi finanziati dalla Calabria Film Commission e concepiti per consolidare la crescita dell’Industry audiovisiva regionale, generando nuove opportunità occupazionali. Per questa ragione, Calabria Film Commission e Anica Academy ETS anche quest’anno hanno confermato la loro comune volontà di sviluppare un’Industry dell’audiovisivo sul territorio calabrese in grado di attrarre produzioni di rilievo nazionale e internazionale e di investire su giovani e professionisti. Un impegno che prosegue e punta a trasformare la regione in un territorio competitivo, attento allo sviluppo delle competenze e alla crescita di nuove figure specializzate nella filiera audiovisiva. Andrea Stucovitz – produttore cinematografico con più di 30 anni di esperienza nel settore – ha ricoperto il Responsabile Didattico di entrambi i percorsi formativi.

Il Corso di “Produzione per il Cinema e l’Audiovisivo”, che ha avuto luogo da fine ottobre presso la Fondazione Terina, ha potuto contare sulla collaborazione con Lux Vide e sul contributo del line producer e organizzatore generale Edmondo Amati, in qualità di membro della Commissione Scientifica, che ha partecipato alle attività didattiche con una testimonianza sulla serie Sandokan. Il Corso ha avuto lo scopo di formare professionisti qualificati che possano garantire la qualità e il successo delle produzioni audiovisive realizzate sul territorio. I partecipanti hanno acquisito competenze essenziali per essere operativi su un set: dallo spoglio della sceneggiatura all’organizzazione di piani di lavorazione, ottimizzando scene, ambienti, tempi e risorse. Inoltre, hanno maturato competenze nel rilevamento e nella selezione delle location, nella gestione dei rapporti con i fornitori e nel coordinamento delle diverse figure professionali coinvolte, oltre a una conoscenza base di amministrazione per la gestione delle produzioni audiovisive. Il Corso ha visto la partecipazione, in qualità di docenti, anche di Benedetta Barroero (aiuto regista che può vantare collaborazioni con alcuni dei più importanti autori del cinema italiano, come Matteo Garrone e Paolo Sorrentino) e Federica d’Urso (docente di Economia del cinema e dell’audiovisivo presso l’Università La Sapienza di Roma).

Il Corso “L’Impresa nel settore audiovisivo”, avviato il 3 novembre, ha invece avuto l’obiettivo di rafforzare il tessuto economico locale supportando giovani professionisti locali al fine di creare un ecosistema di imprese capaci di offrire servizi al comparto audiovisivo. Nel dettaglio, i cardini formativi del Corso sono stati l’acquisizione di conoscenze pratiche sulla costituzione di un’impresa, nonché di nozioni legali, contrattuali e amministrative. Inoltre, si è cercato di condividere con i partecipanti soluzioni per riconoscere e sfruttare le opportunità offerte dal contesto audiovisivo sul territorio e creare un network tra professionisti e aziende locali. Il Corso ha visto la partecipazione, in qualità di docenti, di importanti professionisti come Monica Galantucci (Fondatrice e Amministratrice Delegata di M74 Post), Sabrina Beretta (una delle più importanti costumiste cinematografiche e teatrali in Italia) e Valentina Di Giuseppe (Dottoressa Commercialista e Revisore contabile nonché produttrice cinematografica con la propria società, Lime Film).