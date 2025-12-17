“A’ decina da Fhata Gersomina” IV edizione: dieci giorni di eventi all’Antico Mulino delle Fate

“E’ l’essere, l'esperienza viva, che determina la coscienza e non, viceversa, la coscienza a originare dal nulla le idee” - Lev Trotsky
Tornano, con le festività natalizie, gli eventi dell’Antico Mulino delle Fate, nei dieci giorni centrali, fra il 21 dicembre ed il 6 gennaio. Gli Amici dell’Antico Mulino delle Fate annunciano le porte aperte alla “Fabbrica nel Paesaggio” come definito dal prestigioso “Primo Premio Internazionale” promosso dalla Federazione Italiana delle Associazioni e Club per l’UNESCO, infatti viene proposto un ricco cartellone di iniziative culturali che aprono le porte del suo mondo incantato a tutti i cugini Calabresi e non solo, nel segno, sempre, del recupero della memoria in modo semplice, chiaro, divulgativo, pedagogico e, perché no, gioioso e divertente. Ecco, in estrema sintesi, il programma.

Da domenica 21 dicembre a lunedì 5 gennaio: visite guidate quotidiane al Bosco delle Fate e all’Antico Mulino, per gruppi e famiglie (unico turno ore 15,00), necessaria prenotazione, garantita disponibilità fino ad esaurimento posti.

Domenica 21 dicembre dalle ore 10:30 inaugurazione del progetto Digital Detox (disintossicazione digitale) negli spazi verdi attorno all’ Antico Mulino delle Fate, ci sarà l’apertura di una zona “offline”; in cui saranno installati svariati giochi in legno, studiati e progettati dagli amici giapponesi. L’area dedicata giochi sarà disponibile fino a lunedì 5 gennaio seguendo determinate date e orari. Sempre domenica 21 dicembre alle ore 17:00 l’evento “La Fauna del Bosco”, saranno proiettati i video registrati con le fototrappole della fauna del bosco delle Fate. Evento gratuito.

Lunedì 22 dicembre ore 9,30 gli amici dell’antico mulino delle fate saranno ospiti in diverse scuole dell’infanzia di Lamezia Terme per far vedere ai piccoli esploratori i video registrati con le fototrappole della fauna del bosco delle Fate.

Mercoledì 24 dicembre alle ore 10:00, le “Impressioni Botaniche, giornata di pittura estemporanea per ragazzi”, evento gratuito gradita prenotazione. Sempre mercoledì 24 dicembre ma alle ore 17:00 magica vigilia con l’evento per bambini e non solo, “La Notte del Racconto: Gelsomina e il suo Regno l’antico Mulino delle Fate”.

Giovedì 25 dicembre ore 17,30: Si rinnova la tradizione con la a Lettirina a Gi bambinu e il caro saluto a “Babbo Natale”, per ricordare a tutti i bimbi che: “E’ Natale ogni volta che facciamo nascere l’amore nei nostri cuori”, evento gratuito.

Venerdì 26 dicembre alle ore 17:00 l’evento per bambini e non solo, “La Notte del Racconto: Gelsomina e il suo Regno l’antico Mulino delle Fate”, a seguire alle ore 18:00 l’evento “La Fauna del Bosco”, saranno proiettati i video registrati con le fototrappole della fauna del bosco delle Fate.

Sabato 27 dicembre alle ore 09:30 evento in natura con “Riconnessione, spazio-tempo-silenzio, immersione nel Bosco delle Fate sui passi dell’ingegnere, indicato per adulti e maggiori di quattordici anni, evento gratuito gradita prenotazione. Sempre sabato 27 dicembre alle ore 17:00 curiosità di fine anno con L’intervista Impossibile, rap/presentazione del libro Annibale Barca, di Luisa Vaccaro, della casa editrice grafichè editore”, letture del declamatore Giancarlo Davoli, dialoga con l’autrice il prof. Italo Leone, evento da non perdere.

Domenica 28 dicembre alle ore 10:30 evento “Festival dell’Oikofilia (amore per la propria terra) ritrovo in via Garibaldi alla “Madonna del Popolo”, passeggiata festosa con musiche e canti nel centro storico di Nicastro fino ad arrivare all’Antico Mulino delle Fate, dove ci sarà “Il pranzo dei Semplici”, evento gratuito, (pranzo a sacco non offerto, ognuno pensa per sé), gradita prenotazione, organizzato in collaborazione con gli amici del “Coro Dialettale Madonna di Dipodi”. Sempre domenica 28 dicembre ma alle ore 17:00 gli Amici dell’Antico Mulino delle Fate parteciperanno attivamente al Presepe Vivente del Comune di Platania, evento da non perdere.

Lunedi 29 dicembre alle ore 17:00 evento “Macinare Cultura” con il concerto del Tenore Giancarlo Paola con “Voci nel tempo: villanelle, romanze e canti popolari tra seicento e novecento, in collaborazione con “Melodie & Racconti”, evento gratuito senza prenotazione.

Martedì 30 dicembre ore 10,00: evento per bambini, le “Olimpiadi dei piccoli Esploratori”, evento gratuito gradita prenotazione. Sempre martedì 30 dicembre ma alle ore 17:30 l’evento culturale “La triade Mediterranea: Alimenti e Elementi, incontro con olio, grano e uva”, con lo scrittore Francesco Bevilacqua e la critica enograstronomica Angela Sposato. Segue esperienza di assaggio con il pane impastato con la farina del Mulino delle Fate, olio offerto dal consorzio “Olio Lamezia Dop” e vino offerto dalle Cantine Davoli di Lamezia Terme, evento gratuito senza prenotazione.

Mercoledì 31 dicembre alle ore 10:00, le “Impressioni Botaniche, giornata di pittura estemporanea per ragazzi”, evento gratuito gradita prenotazione. Sempre mercoledì dicembre ma alle ore 17:00 magica vigilia con l’evento per bambini e non solo, “La Notte del Racconto: Gelsomina e il suo Regno l’antico Mulino delle Fate”.

Giovedì 01 gennaio alle ore 10:00 evento in natura con “Riconnessione, spazio-tempo-silenzio, immersione nel Bosco delle Fate sui passi dell’ingegnere, indicato per adulti e maggiori di quattordici anni, evento gratuito gradita prenotazione.

Venerdì 02 gennaio alle ore 10:00 “Piantumazione degli alberi di Ciliegio” nel bosco delle fate, in collaborazione con gli amici del Giappone. Sempre venerdì ma alle ore 17:00 evento macinare cultura con “La voce dei luoghi, dialogo tra Mulabai (Nepal) e l’Antico Mulino delle Fate, conversazione con lo scrittore Francesco Bevilacqua e l’artista Savina Tarsitano, evento da non perdere.

Sabato 03 gennaio alle ore 10:00 l’evento culturale “Semi di futuro, ambiente, gioco e riuso al mulino delle fate, evento gratuito organizzato

in collaborazione con l’associazione “Il Sabato del Villaggio” di Soveria Mannelli e l’associazione “Lamezia Rifiuti Zero”, molto interessante da non perdere. Sempre sabato 03 gennaio ma alle ore 17:30, l’evento culturaleTrusciari: incontro tra culture, viaggio festoso tra musica e canti tradizionali”, evento gratuito organizzato in collaborazione con gli amici del “Coro Dialettale Madonna di Dipodie l’associazione “APS Svitanok”.

Domenica 04 gennaio alle ore 09:30 evento in natura con “Riconnessione, spazio-tempo-silenzio, immersione nel Bosco delle Fate sui passi dell’ingegnere, indicato per adulti e maggiori di quattordici anni, evento gratuito gradita prenotazione. Sempre domenica 04 gennaio ma alle ore 17:00 l’evento “La Fauna del Bosco”, saranno proiettati i video registrati con le fototrappole della fauna del bosco delle Fate. Evento gratuito.

Lunedì 05 gennaio ore 10,00: evento per bambini, le “Olimpiadi dei piccoli Esploratori”, evento gratuito gradita prenotazione. Sempre lunedì 05 gennaio ma alle ore 17:00 la performance teatrale dell’attrice Chiara Pavoni : “Calze, calzini e calzettoni” …vien di notte con le scarpe tutte rotte…”, evento tutto da vivere, in collaborazione con “Interno 4” -Roma.

Martedì 6 gennaio alle ore 1,00 del mattino: “A notti da Strina”, evento dedicato all’antica tradizione delle strine. Il Mulino accoglierà i vari gruppi di “strinari” ed insieme canteremo “A strina alla Fhata Gersomina”.

Gli Amici dell’Antico Mulino delle Fate, continueranno ad accogliere gli ospiti nel Regno di Fata Gelsomina, il Mulino con le Radici, con la saggezza di un nonno e il cuore di una nonna. Tutti glie eventi all’Antico Mulino delle Fate sono gratuiti per tutti. Per prenotazioni alle visite guidate, e la partecipazione al progetto Digital Detox, telefonare al numero +39 328 13 65 043.

