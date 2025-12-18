Catanzaro, ascensore di Bellavista: completato l’intervento di sostituzione

Si comunica che, a partire dalla giornata odierna, l’ascensore di Bellavista è stato ripristinato ed è nuovamente operativo fino alle ore 21:00; a decorrere da domani, il servizio seguirà i consueti orari di apertura e chiusura.

Il guasto tecnico accidentale ha interessato il principale componente dell’impianto, ossia la centralina oleodinamica (motore). Le attività di revisione del motore non hanno avuto esito positivo, vista l’obsolescenza del componente; pertanto, AMC S.p.A. ha provveduto all’acquisto di un nuovo componente, appositamente prodotto su misura per l’impianto.

Conclusa la fase di assemblaggio e collaudo presso una ditta specializzata di Bergamo, il motore è stato spedito a Marcellinara tramite corriere SDA. A causa delle difficoltà di smistamento legate al periodo delle festività natalizie, si sono registrati ritardi nella consegna.

Solo nella giornata odierna il componente è stato finalmente consegnato. I tecnici incaricati hanno quindi proceduto all’installazione e alle necessarie prove di funzionalità, con esito positivo. L’ascensore è pertanto tornato regolarmente in esercizio.

Si coglie l’occasione per ricordare che è garantita una pulizia continua delle scale, talvolta anche di natura straordinaria; tuttavia, si registra purtroppo il perdurare di comportamenti incivili che compromettono il decoro e la fruibilità degli spazi comuni.

Si confida nella collaborazione di tutti i cittadini affinché tali situazioni possano essere evitate e gli spazi comuni possano essere fruiti in modo decoroso.