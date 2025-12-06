La Calabria inaugura Artigiano in Fiera: 37 artigiani per raccontare il saper fare regionale. La voce di Confartigianato, Cna e Casartigiani

“Con l’apertura di Artigiano in Fiera si rinnova un appuntamento che unisce tradizione, impegno e visione. Oggi celebriamo gli artigiani calabresi, ambasciatori di un sapere che continua a evolvere senza perdere le sue radici. L’inaugurazione segna l’inizio di giorni preziosi, in cui il lavoro, la passione e il coraggio degli artigiani tornano al centro. È il momento in cui la Calabria si presenta al mondo con il suo patrimonio più autentico: quello costruito dalle persone che trasformano idee in bellezza”.

È quanto si legge in una nota congiunta di Confartigianato, CNA e Casartigiani, presenti questa mattina nel padiglione della Calabria per l’avvio della trentesima edizione di Artigiano in Fiera, la manifestazione in programma a Fieramilano (Rho) fino al 14 dicembre 2025. Dalle ceramiche mediterranee ai tessuti africani, dai saponi naturali ai gioielli in legno, ogni stand si presenta come una finestra aperta su culture e creatività differenti: un luogo in cui chi crea incontra chi cerca autenticità, dando valore al lavoro realizzato con cura e passione dalle mani degli artigiani.

“Le nostre organizzazioni tornano quest’anno ad Artigiano in Fiera con rinnovato entusiasmo, grazie al sostegno della Regione Calabria e del Dipartimento Sviluppo Economico. Esprimiamo un sincero ringraziamento all’Assessore regionale Giovanni Calabrese, al Direttore generale Paolo Praticò e al Presidente della Regione Roberto Occhiuto per aver scelto ancora una volta di essere al nostro fianco, confermando una collaborazione che valorizza concretamente il patrimonio produttivo e culturale dell’artigianato calabrese”, affermano le associazioni artigiane.

La presenza coordinata di Confartigianato, CNA e Casartigiani rappresenta un segnale forte: tre realtà che insieme portano in fiera una visione condivisa del saper fare artigiano, dell’eccellenza manifatturiera e della creatività che caratterizzano il territorio. Quest’anno la Calabria è rappresentata da oltre duecento espositori calabresi di cui 37 artigiani , testimonianza viva di un settore che, con impegno e professionalità, continua a generare lavoro, innovazione e identità.

La giornata inaugurale ha visto protagonista il maestro artigiano Rocco Vitaliano di Girifalco, che con la sua dimostrazione al telaio ha aperto un programma ricco di eventi, presentazioni e momenti esperienziali destinati ad accompagnare il pubblico per tutta la durata della manifestazione. Un percorso pensato per mostrare in modo diretto e autentico la ricchezza delle botteghe calabresi e delle competenze che animano il tessuto produttivo regionale.

“Siamo felici di essere presenti anche in questa edizione e rinnoviamo il nostro augurio di buon lavoro a tutti gli artigiani calabresi che espongono in fiera. La loro partecipazione è la prova tangibile di un settore che continua a crescere, a investire e a rappresentare con orgoglio la Calabria nel mondo”, concludono Confartigianato, CNA e Casartigiani.