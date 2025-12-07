Fede, guarigione e servizio: a Catanzaro la testimonianza di Antonietta Raco, 72ª miracolata a Lourdes

Il 14 dicembre, alle ore 15, il Pala Gallo in località Corvo di Catanzaro ospiterà un momento che già si annuncia indimenticabile! A raccontare la storia del 72^ miracolo avvenuto a Lourdes sarà proprio la protagonista: Antonietta Raco. Una storia di fede, di guarigione e di servizio tra i Pirenei, la Basilicata e il mondo intero con una fetta di cielo a fare da sfondo a un dolore personale trasfigurato in servizio al prossimo dall’Amore di Dio.

Una testimonianza che non sarà solo racconto, ma anche luce: quella che il Prof. Alessandro de Franciscis, Presidente del Bureau des Constatations Médicales di Lourdes, aiuterà a comprendere con la sua esperienza e il suo sguardo attento sui segni della grazia.

Accanto alla storia personale, prenderà forma il respiro più ampio di una missione che da oltre centovent’anni anima il cuore dell’Unitalsi: accompagnare i più fragili a Lourdes, perché lì possano ritrovare sollievo, speranza e un riparo per l’anima.

Il momento di ascolto si chiuderà in un clima di raccoglimento e di comunione fraterna, con le riflessioni e la preghiera corale guidate da S.E. Rev.ma Mons. Claudio Maniago, Arcivescovo Metropolita di Catanzaro-Squillace, affinché il cammino condiviso possa continuare a essere un segno concreto di fede che si fa servizio nella Chiesa.

Un incontro di ascolto e preghiera tra lo Spirito e la nostra debolezza umana, tra le guarigioni inspiegabili del corpo e quelle ancora più profonde del cuore, tra l’urgenza, più o meno consapevole, di rispondere a una chiamata e quella, forse più immediata, di mettersi in cammino, servire e condividere.