“Sono la forza e la libertà che fanno gli uomini egregi. La debolezza e la schiavitù non hanno mai fatto altro che dei malvagi” - Jean Jacques Rousseau
HomeCalabriaCatanzaroEmergenze educative a scuola: sottoscritto un Protocollo d'intesa con l'Istituto comprensivo "Gatti-Manzoni-Augruso"...
CalabriaCatanzaro

Emergenze educative a scuola: sottoscritto un Protocollo d’intesa con l’Istituto comprensivo “Gatti-Manzoni-Augruso” a Lamezia

Un’importante pagina per la città di Lamezia Terme si è aperta con la sottoscrizione del patto di comunità tra l’istituto scolastico Gatti-Manzoni-Augruso e le forze sociali, finalizzato alla gestione delle emergenze educative.

Il tavolo tecnico tenutosi stamattina nell’ufficio di presidenza della sede centrale di via Amendola è stato il frutto di un lungo e proficuo confronto intrapreso dalla dirigente scolastica Antonella Mongiardo con l’ente locale e le associazioni del terzo settore.

Il percorso di interlocuzione è culminato in un protocollo di intesa al quale hanno aderito l’ufficio Servizi alla persona del Comune di Lamezia, l’ANPS (Associazione nazionale Polizia di Stato, l’OPIS (osservatorio per l’inclusione scolastica), l’Associazione Donne e Futuro, la Cooperativa sociale “Lasteida” e l’Associazione “Senza nodi”.

Alla presenza dei rappresentanti delle Associazioni partners, dell’assessore alla cultura Annalisa Spinelli e del presidente del Consiglio di Istituto della scuola, avv. Antonio Falvo, è stata analizzata la situazione di alcuni plessi scolastici caratterizzati da rilevanti emergenze educative, “correlate – ha rimarcato la preside Mongiardo – al particolare contesto familiare e socio-culturale di provenienza degli alunni, per cui il fenomeno del disagio scolastico non può essere considerato solo un problema della scuola, ma dell’intera comunità. Oggi inizia un capitolo importante per la nostra scuola, che si apre al territorio in modo nuovo, cioè non solo per progettare iniziative e attività extracurricolari come avvenuto anche in passato, ma anche per sperimentare una gestione integrata e condivisa delle emergenze educative dei nostri plessi”.

Durante la riunione sono stati affrontati diversi aspetti della vita scolastica, riguardanti soprattutto alcuni plessi periferici.

Ci si è soffermati, in particolare, sull’opportunità di passare dalle pluriclassi alla formazione di classi omogenee per età anagrafica, al fine di evitare squilibri nelle dinamiche di classe che potrebbero incidere negativamente nel processo di scolarizzazione e di integrazione scolastica.

La dirigente ha fatto presente come lo scorso anno sia i docenti che le famiglie hanno espresso questa richiesta a tutela degli equilibri di classe, resi ancor più critici proprio dal divario anagrafico degli alunni.

Secondo Bianca Lillo l’integrazione scolastica e sociale degli alunni c.d. di etnia rom richiede un coinvolgimento attivo e concreto da parte delle istituzioni, con un inserimento più uniforme ed equilibrato di questi alunni in tutte le scuole della città. L’assessore Spinelli e i presidi Careri e Saladini hanno evidenziato come “questo processo di integrazione sia importante farlo iniziare fin dai primi an di scuola dell’infanzia. Iniziare un percorso insieme, in questa direzione, è l’unico modo possibile per poter realizzare una piena integrazione”.

Da quest’alleanza tra scuola e forze sociali, che nei mesi scorsi ha visto interessanti momenti di formazione e sensibilizzazione sui temi della legalità e dell’educazione civica, anche in collaborazione con le forze dell’ordine e con l’ANPS, è nata l’idea di un patto educativo di comunità, che coinvolga anche le famiglie e “che incarna una visione condivisa di scuola come centro nevralgico di una Comunità educante più ampia- ha detto il preside Alfredo Saladini di OPIS- in cui ogni soggetto – scuola, istituzioni, associazioni del terzo settore, famiglie – è chiamato a fare la propria parte per contrastare la dispersione scolastica, promuovere la partecipazione attiva degli alunni, valorizzare le potenzialità di ciascuno e garantire pari opportunità di crescita. In un tempo segnato da profonde trasformazioni sociali e culturali, non possiamo più accettare che l’educazione possa essere considerata compito esclusivo della scuola e delle famiglie. Occorre una corresponsabilità educativa che si traduca in azioni concrete, coordinate e stabili. Da qui l’importanza dei Patti educativi di comunità. Questo protocollo rappresenta un’iniziativa dal forte valore educativo, che ben si inserisce nella cornice di una scuola attenta ai bisogni di tutti, capace di aprirsi al territorio e di costruire, insieme ad esso, percorsi concreti di inclusione, partecipazione attiva e contrasto alla dispersione scolastica. Auspichiamo che tale percorso diventi un modello replicabile, sostenibile, capace di generare cultura dell’inclusione e di restituire fiducia alle famiglie, agli alunni, agli educatori”.

Obiettivo del protocollo triennale, fortemente voluto dalla preside Mongiardo con la piena convergenza degli organi collegiali della scuola,  è la realizzazione di percorsi curriculari ed extracurriculari mirati a ridurre la dispersione scolastica; coinvolgere in modo attivo gli alunni nella vita scolastica con attività di potenziamento disciplinare, di cittadinanza attiva, di interesse sociale, di operosità creativa e laboratoriale; organizzare attività extrascolastiche e uscite didattiche, finalizzate all’integrazione sociale e alla conoscenza del territorio, con la presenza dei docenti e/o delle famiglie.

Gli assistenti sociali del Comune di Lamezia Terme collaboreranno per l’attuazione nelle classi di momenti di formazione/informazione degli alunni ai fini di una maggiore presa di coscienza dei diritti e doveri all’interno della comunità scolastica e sociale, con modalità e tempi concordati con la dirigenza scolastica.

Le associazioni si impegnano a svolgere, a titolo di volontariato, una funzione di supporto, affiancamento e consulenza dei docenti, in coerenza con le finalità dell’intesa. Nel rapporto con i discenti, inoltre, i soggetti partners si impegnano ad attuare modalità di relazione e di comunicazione consone al ruolo educativo che sono chiamati a rivestire e, nel contempo, a favorire un clima di lavoro sereno ed un coinvolgimento attivo di tutti gli alunni partecipanti.

L’assessore Annalisa Spinelli ha sottolineato “l’importanza della cooperazione e del coinvolgimento attivo delle forze sociali per perseguire la crescita e lo sviluppo della comunità”.

Articolo PrecedenteMobilità di Natale a Catanzaro: al via la “Circolare Commercio” dal 6 dicembre (immagine allegata)
Articoli Correlati

Redazionali

Flash News

Il GOM promuove l’approccio “One health” aderendo al progetto nazionale lanciato dal raggruppamento carabinieri biodiversità e da FADOI

Filandari (VV), arrestati due giovani per il tentato omicidio del figlio di un assessore

Cirò (Kr), nuovi loculi cimiteriali a Sant’Agata d’Esaro. Sculco, “Affrontata un’emergenza rimasta irrisolta per anni”

Denatalità, la Regione rafforza la rete pubblica della PMA. Straface: “In programma due nuovi centri di eccellenza a Nord e Sud della Calabria”

Mobilità di Natale a Catanzaro: al via la “Circolare Commercio” dal 6 dicembre (immagine allegata)

Stop ai corsi del Sistema duale, interrogazione di De Cicco in Consiglio regionale

Giornata persone con disabilità, Straface: “Inclusione è una priorità che mette al centro la persona. Prossimo step il voucher di libertà”

Sanità, Giannetta (FI) replica al Pd: “Nessun trionfalismo, ma risultati concreti. Calabria non perderà fondi Pnrr”

Rendano Young & Open 2025: domenica 7 dicembre il “Light Gala Open & Young”, un progetto dedicato alla minoranza arbereshe

SP 169 chiusa, il Sindaco Iacobini protesta: “Situazione inaccettabile per Lauropoli e Sibari”

Camera di commercio di Reggio Calabria: il comparto agrumicolo reggino fa squadra per difendere il prodotto

Lillo Foti a Tris TV: “Reggio e la Reggina possono tornare in alto, con Infantino ci sarebbe l’opportunità”

La Confederazione Pasticceri Italiani (Conpait) sceglie di riunirsi a Falerna: confronto e strategia in attesa del Sigep 2026

Caulonia e Anas a confronto sulla nuova 106: il sindaco Cagliuso chiede lo spostamento del tracciato

Qualità della vita, La Strada: “Reggio agli ultimi posti da trent’anni, serve un’azione politica che rompa con il passato”

Reggio, Commissione Mensa: “Nessun pollo crudo servito. Chiarezza e verifiche smentiscono l’allarme”

ASP Catanzaro: avviati i servizi di Diabetologia e Psicologia nel Poliambulatorio di Taverna

Cerisano Winter: un mese di magia, tradizioni e comunità

Sanità, Pd Calabria: “Digitale e target europei non bastano. L’emergenza-urgenza in Calabria è a terra, Occhiuto cambi rotta”

Nuova guida per la Casa Bianca Group: il Sindaco Iacobini incontra il gruppo imprenditoriale subentrante

Clementine antiviolenza a Lamezia, i fondi raccolti a sostegno delle vittime

Castrolibero celebra l’eccellenza: il Valentini–Majorana guida la graduatoria Eduscopio

Catanzaro, Capellupo: “L’amministrazione comunale approva un aiuto concreto per le edicole con la riduzione del Canone unico patrimoniale”

Al via i lavori del progetto “Polis” nell’ufficio postale di Africo (RC)

Corigliano-Rossano: il Consorzio punta su ricerca e sinergie per tutelare le clementine

Formalizzato accordo tra i comuni di Locri e Ciminà per la frequenza dei bambini residenti a Ciminà presso l’asilo nido comunale di Locri

La polizia provinciale sequestra 7 cani e 60 gatti a Corigliano-Rossano

Frodi bancarie: il Codacons ottiene rimborso e lancia un monito alle banche

Derby Metropolitano: Scortica e la Dierre pronti alla sfida contro Gioia Tauro

In anticipo sui tempi contrattuali si avvia alla conclusione il cantiere della Limina con la rimozione del semaforo presente nella galleria “Torbido” della SS.682...

A1 femminile pallanuoto, big match a Campagnano: la Smile Cosenza sfida l’Ekipe Orizzonte Catania

Pallacanestro Viola Reggio Calabria: il presidente Laganà chiama a raccolta i tifosi

Forestali, la Corte d’Appello dà torto a Calabria Verde: “Sì ai rimborsi chilometrici, illegittimi i tagli forfettari”

Incendio in abitazione a Castrovillari (CS): gravemente ustionato un 35enne

Rendiconto sociale Inps, Falcomatà: “Una buona abitudine di condivisione e discussione sui dati. Spunti utili per il decisore politico”

MusicAMA Calabria, con David Larible a Lamezia Terme le risate diventano emozione

Serie C, le squadre calabresi in corsa per il C Gold Award 2025

Cosenza: ultime note dell’anno al TAU con il jazz di Danilo Rea e il gospel di Eric B. Turner

Iniziativa “Albero solidale” a Rende, l’amministrazione: “La vera gioia delle feste risiede nella cura verso gli altri”

Uil: “Il caro biglietti penalizza chi parte e chi aspetta”

Firmato accordo tra Legacoop e associazione Don Vincenzo Matrangolo per inserimento migranti nel mondo del lavoro

Natale 2025: Confcommercio Reggio Calabria rinnova la campagna “Compro sotto casa”

Salme accostate al concetto dello “sporco”. La denuncia dell’imprenditore Grandinetti su un cartello dell’ospedale di Lamezia: “È aberrante, sia rimosso”

La Fiamma Olimpica arriva a Reggio Calabria il 19 dicembre: tavolo tecnico a Palazzo San Giorgio

Truffa online ad agricoltore con l’offerta di un trattore fantasma: quattro gli indagati tra le province di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria

Aggiornamento emergenza idrica Catanzaro: autobotti, nuove postazioni attive

Focus ‘Ndrangheta, controlli interforze nel Crotonese: sanzioni e denunce

Catanzaro, Battaglia: “Babbo Running il 14 dicembre nel centro storico tra sport, divertimento e solidarietà”

Sfondano farmacia con l’auto per rubare le casse: la rapina nella notte a Tropea

Reggio Calabria: assemblea ordinaria dell’Associazione Italiana Parchi Culturali Nazionale ETS per il rinnovo delle cariche sociali per il triennio 2025/2028

Domani a Lamezia Terme la presentazione del libro/rassegna sui 15 anni di Cantiere Laboratorio “Sotto le Ali dell’Arcangelo”

Al Centro Viola la nuova generazione azzurra con i migliori giovani atleti di Calabria e Sicilia, Sodini e Cerella accendono “Ogni Regione Conta” e...

L’eurodeputata Giusi Princi porta il Natale calabrese a Bruxelles: al Parlamento europeo evento unico per celebrare le identità e le tradizioni della Calabria

Il sindaco Falcomatà a Pellegrina di Bagnara per le celebrazioni ufficiali in onore della Patrona Santa Barbara

“Dialoghi con l’arte”: Alfredo Pirri al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria

Presentato a Bivongi il bando per la realizzazione dei “Campi di Salvataggio” e dei “Musei della Terra” nell’area SNAI – Il termine per la...

Reggio Calabria, toponomastica cittadina: una via porta il nome della giovane reggina Benedetta Nieddu del Rio. Falcomatà: “Grazie alla famiglia per aver trasformato una...

Legge di Bilancio 2026, domenica 7 dicembre il Pd presenta a Bovalino gli emendamenti per difendere il Sud e l’Italia alla presenza del sindaco...

Progetto Comune Saracena: “Stop IMU per residenti all’estero: un primo passo per abbattere questa tassa nei comuni che si spopolano”

Madeo (PD): “Superare le divisioni interne per tornare alla maggioranza”

Oppido: a scuola di parità di genere e legalità. Gli studenti del Comprensivo a confronto con il procuratore Capomolla e la giudice Epifanio

UE, Guarda (Verdi-Avs): “Pfas trovati in pasta e pane. Agricoltura e cibo sano devono valere più delle lobby della chimica”

Domani il Tango invade la Casa delle Culture di Cosenza

Antoniozzi: “Investire su cultura calabrese partendo da Strati”

Il Ministero della Cultura sostiene il progetto sulla promozione del patrimonio letterario del poeta arbëresh Giuseppe Serembe e San Cosmo Albanese dà il via...

Laghi: “Serve chiarezza per i lavoratori dell’ospedale di Cariati, da tre mesi senza stipendio”

SuperEnalotto: a Cirò Marina (KR) centrato un “5” da oltre 42mila euro

Incarnato (Psi): “L’accesso libero a medicina è un disastro”

Reggio Bic, sabato al PalaCalafiore arriva Vicenza: profumo di grande sfida

Fondazione Banca Montepaone e Arcidiocesi di Catanzaro-Squillace presentano la mostra di arte sacra contemporanea Oblatio Mundi – Giubileo degli artisti

Arrestati a Scampia un uomo ed una donna per furto aggravato

Pallavolo Rossano ASD in trasferta a Castrovillari per difendere il primato contro la Gts Avolio Nova Volley, distante solo tre punti

Caroline Cotter in concerto a Polistena: un viaggio musicale tra storie d’amore, viaggi e scoperta di sé

La riunione dei Vescovi calabresi

Autonomia dei suv elettrici: come ottimizzare i consumi nella guida quotidiana

ASP Crotone: accordo sindacale e riorganizzazione aziendale, riconosciuto il buono pasto ai dipendenti turnisti

Grande festa nel quartiere marinaro di Catanzaro con “Il mare d’inverno – Poesia, cultura, identità”: venerdì 5 dicembre, dalle ore 17.30, Corso Progresso diventa...

Laghi: “Ai lavoratori da tre mesi senza stipendio all’ospedale di Cariati servono risposte e chiarezza”

“U Natali i Paisi” – Tradizioni, Comunità e Territorio a Loreto Ortì

Al via la Stagione dell’Orientamento 2026-27 al Polo Liceale “Campanella Fiorentino” di Lamezia Terme

In occasione dell’inaugurazione della mostra ART, SAVE ME. La bellezza salva_ta, Fondazione Trame propone una mostra dedicata a Giancarlo Siani alla Galleria Nazionale di...

Mostra di Fumetti “Sogni d’Inchiostro”: il talento di Rocco Stranieri emoziona Girifalco

Domani una mostra – convegno dal titolo: Tu fra le donne sempre benedetta, l’iconografia dell’Annunciazione nella Diocesi di Lamezia Terme

Ulisse ritrova la sua voce: il nuovo libro di Caio Fiore Melacrinis pubblicato da Grafichéditore. Oggi presentazione a Lamezia Terme

Università Mediterranea: un Open Day con oltre 4.000 studenti da tutta la Calabria

Pittejia Fest – Santa Lucia Edition 13 Dicembre 2025 | Piazza Vittorio Veneto, Gioiosa Ionica (RC)

A Trebisacce dal 12 al 14 dicembre “3BeeComicS – Festival della Letteratura disegnata”

Provincia di Vibo. Avviata la procedura di affidamento della progettazione per la messa in sicurezza della SP 95 nel tratto costiero di Sant’Irene...

Reggina, Lillo Foti ospite a Tris TV. Parlerà anche dell’incontro con Infantino

A Cassano all’Ionio si chiude la tappa nella provincia di Cosenza de “Il Cammino della Responsabilità”. Sapia: chiediamo maggiore corresponsabilità su lavoro di qualità,...

Progetto GAP 2022 (Gioco d’azzardo patologico). Evento formativo a Lamezia Terme

Modifiche alla circolazione dei treni il 6 e il 7 dicembre per lavori di potenziamento dell’infrastruttura ferroviaria

Sorveglianza del territorio: altri incivili individuati e sanzionati. Franz Caruso: “Prosegue l’azione di prevenzione e bonifica per un ambiente più vivibile e decoroso”

Quinta Commissione del Csm propone Abigail Mellace come nuovo presidente del Tribunale di Vibo Valentia

Ancora una vittima sulle strade calabresi: muore 38enne nel Cosentino

Celebrazione in onore di Santa Barbara nel cantiere per i lavori di realizzazione della galleria “Sansinato”

Nuova rottura su condotta Sorical, servizio idrico ancora sospeso e scuole chiuse anche domani a Catanzaro

A Corigliano-Rossano serve una nuova alleanza educativa. Bruno (Fondazione Humanitas): “La nostra città non può più voltarsi dall’altra parte”

Arasì accende il Natale: note, sapori e luci sotto l’albero il 6 dicembre 2025

Aumentare la soglia per i libri scolastici gratuiti: Ranuccio presenta una mozione

© 2012-2022 Associazione Culturale "Quadrante Sud" Via Sant'Anna II Tronco 28, 89128 Reggio Calabria
C.F. 92078700801 – Il Dispaccio - Reg. Trib. RC n° 02/2012

Contatti - Note Legali - Seguici su Facebook