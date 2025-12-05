Mobilità di Natale a Catanzaro: al via la “Circolare Commercio” dal 6 dicembre (immagine allegata)

n vista delle festività natalizie, l’Amministrazione comunale di Catanzaro e l’AMC annunciano un importante potenziamento del servizio di trasporto pubblico, con particolare attenzione alla “Circolare Commercio”, lo strumento principale pensato per favorire gli spostamenti verso le attività commerciali del centro cittadino.

A partire dal 6 dicembre e per tutto il periodo natalizio, la Circolare Centro – rinominata per l’occasione “Circolare Commercio” – sarà rafforzata nelle fasce orarie di maggiore affluenza allo shopping, con corse aggiuntive tra le 18:00 e le 20:30. Un intervento strategico per sostenere il commercio locale, facilitare l’accesso ai negozi e accompagnare cittadini e visitatori nel cuore del Natale catanzarese.

Sabato 6 dicembre

Accanto al potenziamento della Circolare Commercio, sono previste ulteriori misure per rendere più agevoli gli spostamenti verso il centro:

Isola pedonale su Corso Mazzini, attiva dalle 17:00 alle 20:00.

Servizio sostitutivo della funicolare, operativo fino alle 21:00.

Navetta Musofalo, attiva dalle 17:00 alle 21:00.

Trenino turistico, in funzione dalle 17:00 alle 21:00, con percorso:

Piazza Garibaldi → Corso Mazzini → Via Poerio → Corso Mazzini → Discesa Cavour → Via Jannoni → Via Eroi 1799 → Corso Mazzini → Piazza Garibaldi.

Lunedì 8 dicembre – Festa dell’Immacolata

Per consentire lo svolgimento della tradizionale processione:

Interdizione al traffico su Corso Mazzini dalle 17:00 fino al termine della processione.

Servizio sostitutivo della funicolare, attivo dalle 16:00 alle 21:00.

Navetta Musofalo, operativa dalle 16:00 alle 21:00.