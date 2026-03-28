Rende Basket, domenica la sfida che vale: contro Castellaneta serve il calore di tutta la città

La Serie B Interregionale entra in una fase decisiva e per il Rende Basket ogni partita pesa come una finale. Domenica 29 marzo, alle ore 18:00, al palazzetto arriva il Valentino Basket Castellaneta per l’11ª giornata di andata: una gara che la squadra biancorossa vuole affrontare con determinazione, entusiasmo e soprattutto con il sostegno del pubblico di casa.

Il gruppo guidato da coach Pierpaolo Carbone ha vissuto giorni di allenamenti intensi e mirati. La vittoria esterna contro Mola ha dato morale e consapevolezza, ma non ha abbassato la concentrazione: in settimana la squadra ha lavorato su schemi, letture offensive e idee di gioco per presentarsi all’appuntamento di domenica con la massima lucidità. Carbone ha chiesto ritmo, attenzione e continuità, trovando una risposta positiva da parte di tutto il roster. L’obiettivo è chiaro: dare seguito al successo in trasferta e trasformarlo in un nuovo passo avanti nella corsa salvezza.

La società ha fissato il prezzo del biglietto a 5 euro a persona, mentre tutti i bambini entreranno gratuitamente, un modo per avvicinare famiglie e giovani tifosi alla squadra della città.

Ma il messaggio più forte arriva direttamente dalla dirigenza rendese, per voce di Santino Scarpelli: è il momento di stringersi attorno alla squadra. In una fase così delicata del campionato, il sostegno sugli spalti può fare la differenza tanto quanto un canestro o una difesa ben eseguita. La società lo ribadisce con chiarezza: la Serie B Interregionale non è solo un traguardo sportivo, ma un patrimonio collettivo, un valore per l’intera comunità. Per questo la dirigenza invita cittadini, appassionati, famiglie e studenti a riempire il palazzetto e sostenere i colori biancorossi.

Serve un aiuto concreto, visibile, rumoroso. Serve il calore di Rende. Serve la spinta di chi crede che questa squadra meriti di restare dove è, continuando a rappresentare la città in un campionato nazionale.

La sfida contro Castellaneta è più di una partita: è un momento di unione, identità e appartenenza. La squadra è pronta, la città è chiamata a rispondere. “Continuiamo a crederci. Domenica. Insieme”, il messaggio della Bim Bum Basket.