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Reggio Bic, vittoria autoritaria contro Treviso: finisce 50-67

Grande prova di forza della Reggio Bic che conquista una convincente vittoria sul campo di Treviso con il punteggio finale di 50-67. Una gara gestita con autorità dai reggini, sempre avanti nel punteggio e capaci di controllare i momenti più delicati del match grazie a una prestazione corale che conferma l’ottimo lavoro svolto nelle ultime settimane.

Nonostante il divario, va dato merito a Treviso di non aver mai mollato, provando fino alla fine a rientrare in partita con determinazione e orgoglio.

Avvio deciso della Reggio Bic

La partita si apre con Juninho Clemente che firma i primi punti per i calabresi, ma Treviso risponde immediatamente ristabilendo la parità. A rompere l’equilibrio ci pensa Trabuchet con un perfetto 2 su 2 ai liberi, seguito ancora da Juninho. La Reggio Bic prende così il controllo del gioco, portandosi sul +6 a metà quarto e chiudendo il primo periodo avanti 10-18 grazie a un’ottima circolazione di palla e azioni ben costruite.

Secondo quarto combattuto

Nel secondo parziale Treviso alza l’intensità e, nonostante qualche errore al tiro, riesce a risalire fino al -6, costringendo coach Antonio Cugliandro al timeout. Al rientro, i reggini attraversano un momento difficile, commettendo errori sotto canestro che favoriscono un parziale di 6-0 per i veneti.
Juninho prova a sbloccare i suoi dalla lunetta, ma Treviso continua a spingere fino al -1. La partita si accende: Sripirom riporta avanti i suoi, ma i padroni di casa trovano il pari sul 26-26. Nel finale di tempo, però, la Reggio Bic piazza un break decisivo con Sripirom e una tripla di Rukavisnikovs. Trabuchet chiude il tempo sul +10: 26-36 all’intervallo.

Allungo decisivo nel terzo quarto

Alla ripresa, la Reggio Bic cambia marcia e piazza subito il massimo vantaggio sul +14, approfittando anche degli errori e delle palle perse di Treviso. I veneti provano a reagire ma non riescono a contenere l’intensità degli ospiti, che allungano fino al +15 grazie a una solida prestazione su entrambi i lati del campo. Il terzo periodo si chiude sul 36-55.

Gestione finale e vittoria meritata

Nell’ultimo quarto la Reggio Bic amministra il vantaggio, toccando anche il +19. Treviso, però, continua a lottare e riesce a ridurre il divario fino al -12 nei minuti finali. I reggini non si scompongono e, con un ultimo sforzo, ristabiliscono le distanze portandosi sul +18 a un minuto e mezzo dalla sirena.
Il match si chiude sul 50-67, sancendo una vittoria netta e meritata per la Reggio Bic contro un avversario tenace.

Tabellini

Reggio Bic:
Rukavisnikovs 12, Castro, Marcondes 20, Bundzins, Trabuchet 15, Šimonek 2, Messina 2, Sripirom 16.
All. Cugliandro

Treviso:
Al Omairi 2, De Miranda 10, Da Silva Pelizari 11, Slapnicar 2, Favretto 15, Tosatto 1, Feltrin, Parisi 4, Kuduzovic 5.
All. Castellucci

Parziali: 10-18, 16-18, 10-19, 14-12
Arbitri: La Stella e De Sposati

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