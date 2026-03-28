Rosa: “Un nuovo inizio per Noi Moderati a Paola!”

“Ci sono momenti in cui la politica deve saper guardare lontano, con responsabilità e visione. Oggi, a Paola, abbiamo segnato una tappa fondamentale di questo percorso.

Ho scelto di affidare a Emanuele Del Duca la guida di Noi Moderati nella città di Paola, nominandolo Commissario cittadino.

Paola è un crocevia di storia, identità e straordinarie potenzialità per la nostra provincia. È proprio qui che il nostro progetto deve rinascere con forza e coerenza, mattone dopo mattone, per tornare a essere protagonisti del territorio.

Conosco Emanuele e so che, sotto la sua guida, il partito diventerà il punto di riferimento per chi crede nella buona amministrazione e nella politica del fare. Restituiremo ai cittadini una voce autorevole, concreta e inclusiva. A Emanuele va la mia totale fiducia e il sostegno di tutto il coordinamento provinciale. Insieme, partendo da Paola, daremo un segnale di rinnovamento a tutta la Provincia di Cosenza.

Buon lavoro, Emanuele. Il futuro si costruisce oggi”.

Così in una nota Riccardo Rosa (Noi Moderati Provincia di Cosenza).