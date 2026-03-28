Falcomatà Archi, bronzo di valore alla FIP NBA School Cup

Sport, passione e crescita: sono questi gli elementi che hanno caratterizzato la partecipazione degli studenti della scuola Falcomatà Archi alla FIP NBA School Cup, il prestigioso torneo scolastico che ha animato il parquet del PalaCalafiore.

I ragazzi si sono resi protagonisti di un percorso entusiasmante, distinguendosi per intensità di gioco, spirito di sacrificio e grande coesione. Senza entrare nei singoli nomi, è l’intero gruppo ad aver mostrato maturità e identità, affrontando ogni sfida con determinazione e consapevolezza.

Dopo una serie di partite combattute, la squadra ha conquistato l’accesso alla semifinale, dove ha incontrato la forte formazione del Vittorino. Una gara intensa, giocata con grande impegno, che ha visto però prevalere gli avversari, poi vincitori del torneo e qualificati per la finale nazionale di Montebelluna, in provincia di Treviso (TV).

Il cammino della Falcomatà Archi si è comunque concluso con un risultato di prestigio: terzo posto ex aequo insieme alla De Amicis, anch’essa sconfitta nell’altra semifinale dalla squadra di Pellaro. Un piazzamento che premia l’impegno e la qualità espressa durante tutta la competizione.

Ad accompagnare e guidare gli studenti in questa esperienza sono stati il prof. Simone Veronese, docente di scienze motorie e responsabile del PON pallacanestro, affiancato dal prof. Maurizio Idone tutor FIP esterno che ha collaborato attivamente al percorso sportivo del gruppo.

Oltre al risultato sportivo, resta il valore umano e formativo dell’esperienza. I ragazzi hanno dimostrato fair play, rispetto per gli avversari e una forte capacità di fare squadra, sostenendosi dentro e fuori dal campo. Fondamentale anche il supporto delle famiglie, che hanno seguito con entusiasmo il percorso della squadra.

La partecipazione alla FIP NBA School Cup conferma come la Falcomatà Archi sia non solo un luogo di apprendimento, ma una vera comunità educativa dove lo sport diventa strumento di crescita, inclusione e formazione.

Un’esperienza che lascia entusiasmo e consapevolezza, e che rappresenta un punto di partenza per nuove sfide future.