Manutenzione verde pubblico, la proposta del consigliere Levato: “Assorbire addetti Verdidea in Catanzaro Servizi”

“Tra qualche settimana scadrà l’appalto per la manutenzione del verde pubblico con la ditta Verdidea e per sette operatori, che hanno lavorato in questi anni per la città, si aprirà un futuro di incertezza. L’amministrazione comunale sta portando avanti il percorso che porterà ad ampliare e consolidare le attività in capo alla Catanzaro Servizi, tra cui anche quella che riguarda la cura del verde pubblico. Un’operazione necessaria per salvaguardare gli equilibri finanziari della partecipata, ma che non può non tenere in considerazione le sorti di lavoratori che, con la scadenza dell’appalto a Verdidea, rischiano di ritrovarsi per strada e di non potersi facilmente ricollocare.

La mia proposta all’amministrazione è quella di valutare delle possibili soluzioni che possano preservare, in qualche modo, i livelli occupazionali anche a beneficio della Catanzaro Servizi che necessiterà, soprattutto in una prima fase, di contare su professionisti formati e che conoscono il territorio. L’ente, in situazioni assimilabili, nei mesi scorsi ha ben pensato di assorbire e stabilizzare, all’interno della partecipata, i sei operatori funebri, già in servizio al cimitero. Un precedente che potrebbe essere assunto come riferimento anche per assicurare la continuità lavorativa degli addetti alla manutenzione del verde pubblico. Sarebbe un altro segnale positivo di attenzione per alcuni operatori che svolgono un’attività preziosa ed il cui patrimonio di esperienze non può che tornare utile alla produttività dell’amministrazione comunale”.

Lo afferma in una nota il capogruppo di Forza Italia Luigi Levato.