“Pesce e vino a San Martino”: isola pedonale fino a domenica in piazza Dogana e vie limitrofe a Lido

Per favorire la migliore fruizione degli eventi previsti nell’ambito di “Pesce e Vino a San Martino, il festival degli antichi sapori”, da stasera venerdì 17 novembre fino a domenica 19 novembre è istituita l’isola pedonale nell’area del quartiere Lido interessata dalle attività. In particolare, è previsto il divieto di transito e sosta con zona rimozione in Piazza Dogana, Via Nicea, Via Amalfi e Via del Mare nel tratto compreso tra l’intersezione di Via del Mare e l’intersezione di Via T. Gulli. Il traffico veicolare proveniente dal lungomare, direzione Porto-Corace, sarà deviato per Via Otranto, mentre i mezzi provenienti da Via del Commercio-Via del Mare avranno l’obbligo di proseguire in direzione Crotone.

L’iniziativa, patrocinata dall’Amministrazione comunale, vedrà un ricco e variegato programma di eventi incentrati sulla promozione dell’enogastronomia del territorio e la valorizzazione del mare e della pesca, accompagnati da momenti di spettacolo, intrattenimento e animazione.