“Massima copertura”, Antonio Casale presenta il suo romanzo d’esordio a Catanzaro

Ancora un appuntamento da segnare in agenda per questa ottava ricca edizione della rassegna letteraria “Libri & Bollicine”, ideata e promossa a Catanzaro da Annozero ComunicazionEventi di Salvatore Sangiuliano. Nel variegato cartellone di eventi dedicati alla lettura di libri di narrativa, poesia e letteratura, c’è anche spazio per un intrigante romanzo d’azione, “Massima copertura” (Grafiché Editore), libro d’esordio di Antonio Casale.

La storia narrata è quella di Marco Ferri, affascinante miliardario di origini calabresi che si divide, per lavoro, tra Ginevra e Montecarlo, con una vita invidiabile ed un passato nei reparti d’élite dell’esercito. Una sera per caso entra in contatto con una misteriosa organizzazione internazionale che lo coinvolge in prima persona nella lotta alla ndrangheta ed ai suoi immensi patrimoni illeciti. Una guerra spietata che condurrà il protagonista in giro per l’Europa, tra servizi segreti, forze speciali ed investitori senza scrupoli. Sullo sfondo il bel mondo monegasco e quello dell’alta finanza, pieno di donne bellissime, yacht e sontuose residenze dove i buoni e i cattivi si confondono tra loro. Tra enti caritatevoli, delinquenti senza scrupoli e uomini delle istituzioni corrotti fino al midollo, la vita del protagonista e quella della sua famiglia saranno in grave pericolo e Marco sarà costretto ancora una volta a entrare in azione ma questa volta sarà in Calabria che si giocherà la partita definitiva.

Antonio Casale è nato e vive in Calabria dove lavora nel settore del credito. Conoscitore della finanza d’impresa, del mondo del turismo e dell’enogastronomia, appassionato di forze speciali ed eleganza maschile, ha scritto questo suo primo romanzo d’azione condensando alcune delle sue competenze con l’amore per la propria terra.

L’incontro col pubblico sarà moderato dalla giornalista Anna Trapasso.

L’appuntamento è, come di consueto, per le ore 18 al Marca, Museo delle Arti di Catanzaro, e con INGRESSO LIBERO.