Catanzaro, oggi è il giorno di Samuele Bersani. Domani chiusura con “La NaKaLaiKa”

Prosegue senza soste la programmazione natalizia del Comune di Catanzaro affidata alla direzione artistica di Antonio Pascuzzo. Dopo i concerti di Roy Paci, Rossoantico e Francesco Forni, e lo spettacolo inedito di Vinicio Capossela nella Basilica dell’Immacolata, oggi è il giorno di Samuele Bersani. Il celebre cantautore sarà ospite della rassegna “A farla amare comincia tu” con un incontro di musica e parole in programma alle ore 21 sempre alla Basilica dell’Immacolata. Lo spettacolo di Bersani sarà aperto dall’esibizione del fisarmonicista Carmine Ioanna.

Domani, venerdì 30 dicembre, per l’evento conclusivo del festival, la produzione ha ideato “La NaKaLaiKa“, una processione notturna di ispirazione felliniana che si snoderà nei vicoli del centro storico di Catanzaro durante la quale, a sorpresa durante il percorso, si esibiranno il cantante Eman, gli attori Mauro Lamanna ed Enzo Colacino, la Banda di Gimigliano e il coro della scuola di musica Amarte, in quella che si preannuncia come una grande festa popolare. La processione laica partirà alle ore 21 dalla terrazza del Complesso Monumentale San Giovanni.

La programmazione di “A farla amare comincia tu” prevede inoltre, sempre per il 30 dicembre, il concerto d’autore del duo Gnut&Sollo alle ore 18 al Nuovo Supercinema. A seguire, alle ore 20, sempre sul palco del Nuovo Supercinema il concerto di Francesca Prestia e Carlo Muratori.