Torch Run, Tripodi (FI): “Evento di grande valenza sociale”

“La Torch Run for Special Olympics che ha fatto tappa stamani per la prima volta nella storia della Calabria alla Cittadella, e’ stato un evento di grande valenza sociale per la nostra regione. Mi complimento con il presidente Occhiuto e la vice presidente Princi che oltre ad aver fortemente voluto un’iniziativa dall’alto valore simbolico, sta lavorando alacremente nel mondo della scuola con l’obbiettivo di renderla vicino alle esigenze dei nostri ragazzi. Accogliere nella casa di tutti i calabresi, studenti, associazioni legate al mondo della disabilita’ e i nostri eccezionali, plurimedagliati atleti paralimpici testimonia come l’amministrazione abbia a cuore l’inclusione, il talento, la partecipazione. La fiaccola della speranza con cui e’ stato acceso il braciere olimpico dei prossimi XXXVII Giochi Nazionali Estivi Special Olympics, in programma a Torino nel mese di giugno, rappresenta simbolicamente anche una nuova speranza per la nostra terra”. Lo dichiara Maria Tripodi deputato calabrese di Forza Italia a margine dell’iniziativa.