Manovra, Minasi (Lega): “Sbloccati interventi strategici per territorio, sanità e infrastrutture”

“Più sicurezza sui nostri mari, meno tasse per chi lavora nella sanità e risposte attese da anni dal mondo della scuola: la Lega porta a casa risultati fondamentali per i cittadini. Gli emendamenti a mia firma approvati in legge di bilancio sono il frutto di un ascolto costante delle istanze locali e delle categorie produttive.

In particolare, diamo ossigeno al comparto sanitario e socio-assistenziale con l’introduzione della flat tax al 5% sugli straordinari per gli infermieri delle strutture private accreditate e per tutto il personale dipendente delle RSA e dei centri residenziali. Una misura di equità fiscale che riconosce il valore di chi si prende cura dei più fragili e tutela il diritto alla salute.

Sul fronte sicurezza e trasporti, potenziamo l’organico delle capitanerie di porto e garantiamo la prosecuzione di cantieri cruciali su tutto il territorio nazionale, neutralizzando l’incognita del caro materiali con l’aggiornamento dei prezzari.

È un pacchetto di norme che valorizza anche il capitale umano del nostro Paese, sbloccando la mobilità per i dirigenti e il personale scolastico, compreso quello dei licei musicali, e assicurando che ogni euro del Fondo sviluppo e coesione venga ripartito di concerto con le regioni.

Non annunci, ma fatti che migliorano la vita quotidiana di lavoratori e famiglie: la Lega al governo si conferma garanzia di concretezza.

Infine, voglio ricordare che con questa manovra guardiamo con determinazione al futuro del Mezzogiorno: grazie alla conferma e al rifinanziamento della ZES Unica, per la quale sono previsti circa 4 miliardi di euro nel triennio, sosteniamo lo sviluppo produttivo in tutte le regioni del sud, Calabria compresa, attraverso un impegno corale della maggioranza che mette la crescita al centro dell’azione di governo”.

Lo dichiara la senatrice della Lega Tilde Minasi, capogruppo in commissione Trasporti a Palazzo Madama.