Hermes Praticò eletto all’unanimità Rappresentante Distrettuale Interact per la Calabria

Nella simbolica cornice di Camigliatello Silano, resa ancora più suggestiva
dall’atmosfera natalizia, si è svolta sabato scorso l’Assemblea Elettiva Interact del
Distretto 2102: un momento di alto valore associativo e umano che ha visto
convergere energie, idee e, soprattutto, le speranze dei giovani leader calabresi,
chiamati a eleggere la loro prossima guida.
Nel corso dei lavori assembleari, i Presidenti degli Interact Club della Calabria hanno
eletto all’unanimità il reggino Hermes Praticò quale Rappresentante Distrettuale
Interact per il Distretto 2102 per l’anno rotariano 2026/2027. Incarico che sarà
assunto ufficialmente al termine del mandato dell’attuale R.D., Anna Collia, nel giugno
prossimo.
Praticò riveste attualmente la carica di Prefetto del Distretto 2102 e di Presidente di
Club: ruoli che gli hanno consentito di maturare un percorso formativo solido, nel
pieno rispetto dei valori rotariani, in linea con l’ambizione e lo spirito di servizio che
contraddistinguono i giovani aperti alle sfide del cambiamento.
Un’elezione chiara e condivisa, che rappresenta non solo un passaggio di consegne, ma
soprattutto un atto di fiducia collettiva verso l’impegno dimostrato e la visione
progettuale del neo eletto.
Il ruolo di Rappresentante Distrettuale Interact è, infatti, centrale nella vita del
Distretto: guida e punto di riferimento per i Club, nonché voce dei giovani all’interno
della grande famiglia rotariana. Proprio per questo, all’Assemblea hanno voluto
prendere parte anche autorevoli rappresentanti del mondo rotariano e rotaractiano: il
Governatore Rotary Distretto 2102, Dino De Marco; il Coordinatore Azione Giovani
Distretto 2102, Francesco Petrolo; la Rappresentante Distrettuale Rotaract Distretto
2102, Gloria Asteriti; e il Delegato del Governatore per l’Interact, Candida Marrazzo.
Tutti i sopraelencati hanno voluto rivolgere al neo eletto un sentito augurio di buon
lavoro per un incarico di grande responsabilità, sottolineandone il valore formativo e
umano.
Visibilmente emozionato, Praticò ha accolto questo importante riconoscimento con
profonda gratitudine, evidenziando come l’elezione anticipata rispetto all’inizio del
mandato rappresenti una preziosa opportunità di preparazione e pianificazione, utile a
costruire un percorso solido e orientato a risultati concreti.
Nel suo intervento, il neo Rappresentante ha tracciato le linee guida del futuro
mandato, ponendo al centro alcuni valori fondanti del mondo rotariano: la
collaborazione autentica tra Interact, Rotaract e Rotary, intesa non solo come
continuità generazionale ma come vera e propria alleanza educativa e progettuale; la
fellowship, quale spazio di crescita e aggregazione; e la gentilezza, come scelta
quotidiana e stile di leadership. Particolare rilievo è stato inoltre attribuito al tema del
benessere psicologico, indicato come priorità trasversale del futuro anno di
rappresentanza. Un impegno che si inserisce in un percorso già avviato e coerente con
gli obiettivi promossi da Praticò nel suo ruolo di Presidente della Consulta Provinciale
degli Studenti di Reggio Calabria, a conferma di una visione attenta all’ascolto, al
benessere e alla centralità della persona.
Ora il testimone passa simbolicamente da Vibo Valentia a Reggio Calabria, segnando
l’inizio di una nuova fase di rinnovata responsabilità per il futuro dell’associazione, che
dovrà essere guidata con entusiasmo, visione e autentico senso del servizio. Perché
l’Interact è lo spazio della famiglia rotariana dedicato ai giovani, e dimostra quanto essi
contino davvero.
