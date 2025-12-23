Hermes Praticò eletto all’unanimità Rappresentante Distrettuale Interact per la Calabria

Nella simbolica cornice di Camigliatello Silano, resa ancora più suggestiva

dall’atmosfera natalizia, si è svolta sabato scorso l’Assemblea Elettiva Interact del

Distretto 2102: un momento di alto valore associativo e umano che ha visto

convergere energie, idee e, soprattutto, le speranze dei giovani leader calabresi,

chiamati a eleggere la loro prossima guida.

Nel corso dei lavori assembleari, i Presidenti degli Interact Club della Calabria hanno

eletto all’unanimità il reggino Hermes Praticò quale Rappresentante Distrettuale

Interact per il Distretto 2102 per l’anno rotariano 2026/2027. Incarico che sarà

assunto ufficialmente al termine del mandato dell’attuale R.D., Anna Collia, nel giugno

prossimo.

Praticò riveste attualmente la carica di Prefetto del Distretto 2102 e di Presidente di

Club: ruoli che gli hanno consentito di maturare un percorso formativo solido, nel

pieno rispetto dei valori rotariani, in linea con l’ambizione e lo spirito di servizio che

contraddistinguono i giovani aperti alle sfide del cambiamento.

Un’elezione chiara e condivisa, che rappresenta non solo un passaggio di consegne, ma

soprattutto un atto di fiducia collettiva verso l’impegno dimostrato e la visione

progettuale del neo eletto.

Il ruolo di Rappresentante Distrettuale Interact è, infatti, centrale nella vita del

Distretto: guida e punto di riferimento per i Club, nonché voce dei giovani all’interno

della grande famiglia rotariana. Proprio per questo, all’Assemblea hanno voluto

prendere parte anche autorevoli rappresentanti del mondo rotariano e rotaractiano: il

Governatore Rotary Distretto 2102, Dino De Marco; il Coordinatore Azione Giovani

Distretto 2102, Francesco Petrolo; la Rappresentante Distrettuale Rotaract Distretto

2102, Gloria Asteriti; e il Delegato del Governatore per l’Interact, Candida Marrazzo.

Tutti i sopraelencati hanno voluto rivolgere al neo eletto un sentito augurio di buon

lavoro per un incarico di grande responsabilità, sottolineandone il valore formativo e

umano.

Visibilmente emozionato, Praticò ha accolto questo importante riconoscimento con

profonda gratitudine, evidenziando come l’elezione anticipata rispetto all’inizio del

mandato rappresenti una preziosa opportunità di preparazione e pianificazione, utile a

costruire un percorso solido e orientato a risultati concreti.

Nel suo intervento, il neo Rappresentante ha tracciato le linee guida del futuro

mandato, ponendo al centro alcuni valori fondanti del mondo rotariano: la

collaborazione autentica tra Interact, Rotaract e Rotary, intesa non solo come

continuità generazionale ma come vera e propria alleanza educativa e progettuale; la

fellowship, quale spazio di crescita e aggregazione; e la gentilezza, come scelta

quotidiana e stile di leadership. Particolare rilievo è stato inoltre attribuito al tema del

benessere psicologico, indicato come priorità trasversale del futuro anno di

rappresentanza. Un impegno che si inserisce in un percorso già avviato e coerente con

gli obiettivi promossi da Praticò nel suo ruolo di Presidente della Consulta Provinciale

degli Studenti di Reggio Calabria, a conferma di una visione attenta all’ascolto, al

benessere e alla centralità della persona.

Ora il testimone passa simbolicamente da Vibo Valentia a Reggio Calabria, segnando

l’inizio di una nuova fase di rinnovata responsabilità per il futuro dell’associazione, che

dovrà essere guidata con entusiasmo, visione e autentico senso del servizio. Perché

l’Interact è lo spazio della famiglia rotariana dedicato ai giovani, e dimostra quanto essi

contino davvero.