USB PI Calabria al fianco della Sumud Flotilla

La USB Pubblico Impiego Calabria rilancia con forza lo sciopero generale proclamato per il prossimo 17 settembre 2025, che vedrà fermarsi per un’ora, a fine turno, tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori della Pubblica Amministrazione e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Uno sciopero che non è solo atto di difesa del lavoro e dei diritti, ma soprattutto gesto di solidarietà concreta con il popolo palestinese vittima di un genocidio e sostegno alla Global Sumud Flotilla, partita per rompere l’assedio criminale di Gaza e portare aiuti umanitari alla popolazione civile. USB Pubblico Impiego Calabria ribadisce che la nostra mobilitazione ha come obiettivo immediato la sospensione di ogni relazione commerciale, accademica, tecnologica e sanitaria tra la Pubblica Amministrazione italiana e lo Stato di Israele, rifiutando la complicità delle nostre istituzioni con chi perpetua massacri e violazioni dei diritti umani. Chiediamo l’apertura di corridoi umanitari, il sostegno del Servizio Sanitario Nazionale per i casi più gravi, la libertà di discussione nelle scuole, il diritto di studio per studenti e ricercatori palestinesi nelle nostre università, e che lo stesso Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, insignito del titolo di portavoce dell’UNICEF, assuma finalmente una posizione netta contro lo sterminio di bambini e bambine in corso in Palestina.
La cronaca di queste ore ci parla con urgenza: nella notte tra l’8 e il 9 settembre la nave ammiraglia della Global Sumud Flotilla, ancorata al largo della costa tunisina, è stata colpita da un oggetto infuocato caduto dall’alto, che ha provocato un incendio a bordo. Gli attivisti denunciano un attacco deliberato, mentre le autorità locali provano a ridurre l’episodio a un incidente. Quel che è certo è che si tratta di un tentativo di intimidazione contro una missione civile e pacifica, che continua comunque il suo viaggio verso Gaza per affermare il diritto alla vita e alla libertà di un popolo assediato.
Per questo, USB Pubblico Impiego Calabria invita tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori delle Pubbliche Amministrazioni della regione a esporre la bandiera palestinese dai balconi e dalle finestre dei propri uffici e a diffondere le immagini sui social con l’hashtag #SumudFlotilla come segno di vicinanza e di sostegno alla Flotilla e al popolo palestinese. Un gesto semplice ma potente, che vuole rompere l’indifferenza e affermare da che parte stiamo.
Noi lo diciamo chiaramente: se Israele bloccherà la Sumud Flotilla, noi bloccheremo il Paese.
USB PI Calabria al fianco della Sumud Flotilla
