De Francesco: “Soddisfatta per approvazione legge per la tutela dell’infanzia”

«Esprimo profonda soddisfazione per l’approvazione, da parte del Consiglio regionale della Calabria, della proposta di legge per la tutela dell’infanzia, che ho presentato insieme ai colleghi Cirillo, Montuoro e Talerico», dichiara la Consigliera Regionale Luciana De Francesco.

«Si tratta di un intervento normativo importante, che dota la Calabria di strumenti nuovi ed efficaci per prevenire, contrastare e accompagnare le situazioni di abuso e sfruttamento che coinvolgono i minori, offrendo al contempo un sostegno concreto alle famiglie in condizioni di fragilità.»

La legge prevede un sistema integrato di prevenzione, formazione, sensibilizzazione e assistenza, con particolare attenzione al coordinamento tra enti locali, scuole, servizi sanitari, forze dell’ordine e associazioni del territorio.

«Ringrazio tutti i colleghi consiglieri che hanno contribuito, con il loro voto e con spirito costruttivo, a rendere possibile questo importante risultato. Un ringraziamento sentito – aggiunge De Francesco – va al Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, Dott.Antonio Marziale, al Garante per le Vittime di Reato, avv. Lomonaco, e al Dipartimento Politiche Sociali della Regione Calabria, per il prezioso contributo tecnico, istituzionale e operativo offerto durante l’intero iter della proposta.»

Riteniamo di aver prodotto una novità legislativa significativa per la Calabria.