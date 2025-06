Cipess, Furgiuele (Lega): “Bene via libera a potenziamento funzionale raccordo Porto Gioia Tauro – A2”

“Con il via libera dal Cipess all’aggiornamento 2025 del Contratto di Programma tra Mit e Anas, in arrivo risorse per interventi infrastrutturali fondamentali per la viabilità della Calabria, in un’ottica di sviluppo della rete stradale non solo del nostro territorio ma dell’intero Paese. Tra gli interventi, il potenziamento funzionale del raccordo stradale sud alla rete TEN−T tra il Porto di Gioia Tauro e l’Autostrada A2, per un valore complessivo di 52 milioni di euro. Si tratta ancora una volta di un risultato concreto, fondamentale per la crescita e il potenziamento della viabilità territoriale, frutto del buon lavoro del sottosegretario Morelli. Avanti così per la realizzazione di opere moderne e funzionali, a vantaggio di cittadini e territori”.

Lo dichiara il deputato calabrese della Lega, Domenico Furgiuele.