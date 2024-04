Autonomia, Furgiuele (Lega): “Macerie del Sud non ascrivibili a questa riforma”

“Di chi è la colpa se ci sono fondi che negli anni non sono stati messi in campo? Di chi è la colpa se la sanità nel Mezzogiorno è in condizioni precarie?Una cosa è certa, non può essere dell’Autonomia. Sia chiaro alle opposizioni che le macerie del Sud non possono essere ascrivibili ad una riforma che oggi è ancora in discussione e che, al contrario, supererà quel mostro burocratico e quei problemi creati dal centralismo. A partire dal divario economico tra Nord e Sud di cui qualcuno parla senza dirci che non può essere stato creato da una riforma che non esiste ancora. Autonomia vuol dire meritocrazia, sburocratizzazione. Autonomia è senso di responsabilità e maggiori garanzie soprattutto nei confronti dei cittadini che finalmente potranno valutare la propria classe politica. Nessun amministratore, così, potrà più nascondere le proprie responsabilità, dicendo che ‘lo ha deciso Roma’. Ognuno sarà artefice del proprio destino”.

Lo dichiara il deputato della Lega e vice capogruppo alla Camera Domenico Furgiuele, intervenendo in Aula.