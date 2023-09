Saccomanno: “Nel 2023 Lega Calabria sbanca. I militanti aumentano del 72,79%”

<<Sul Sole 24 Ore, è stato commentato come la Calabria sia stata una delle 4 regioni d’Italia che ha avuto un aumento dei tesseramenti nel 2022 e un lieve incremento di consensi nelle ultime elezioni nazionali. Al 30 agosto 2023 il partito di Salvini ha già superato di oltre 200 iscrizioni i tesserati sostenitori (2022: 1017 e 30.8.2023:1226), pari al 20,55% in più, ed ha quasi raddoppiano per quelli militanti (2022: 397 e 30.08.2023: 686), pari al 72,79 in più. E mancano ancora 4 mesi per la fine dell’anno! Un balzo avanti significativo e che dimostra di come il partito sia vivo e di come molte persone cominciano a credere alla politica di sviluppo portata avanti dal Ministro delle Infrastrutture e Segretario Federale, Matteo Salvini. A questo deve aggiungersi il gran impegno dei dirigenti e degli eletti che stanno lavorando con responsabilità per radicare sul territorio il movimento. Un’attività che sta premiando la Lega e che consentirà alla stessa di poter rappresentare degnamente le necessità della Calabria e trovare possibili soluzioni per i tantissimi problemi lasciati irrisolti dalle precedenti amministrazioni regionali e governative >>.

Lo dichiara il commissario regionale della Lega in Calabria, Giacomo Francesco Saccomanno