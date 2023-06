24 nuovi contagi da Covid-19 in Calabria

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 640225 (+24) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 4386721 (+524).

– Catanzaro: CASI ATTIVI 48 (9 in reparto, 4 in terapia intensiva, 35 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 115508 (115049 guariti, 459 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 119 (12 in reparto, 0 in terapia intensiva, 107 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 191532 (189994 guariti, 1538 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 4 (3 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 60478 (60186 guariti, 292 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 66 (11 in reparto, 0 in terapia intensiva, 55 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 210762 (209823 guariti, 939 deceduti). –

Vibo Valentia: CASI ATTIVI 6 (4 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 53969 (53763 guariti, 206 deceduti).

Nelle ultime ore non si registrano vittime, così come sono stabili i ricoveri in rianimazione. Due in meno i posti letto occupati in reparto. Tasso di positività al 4,58%.