La consigliera regionale De Francesco: “Bene piano Ryanair per estate”

Il piano straordinario di voli annunciato per la prossima estate dal presidente Occhiuto, attraverso il vettore Ryanair, è un fatto altamente positivo che palesa un presumibile, consistente aumento delle presenze turistiche in Calabria. Lo afferma Luciana De Francesco, Presidente della prima commissione consiliare regionale di Fdi. Ringrazio il presidente Occhiuto e i vertici Sacal per un impegno profuso a rilanciare fortemente gli scali calabresi.

La presenza di una compagnia aerea prestigiosa, che ha fatto del low cost la sua mission, ci dà la possibilità concreta di nuove rotte e di una implementazione del turismo, con un allargamento possibile della stagionalità e con riflessi enormi per l’economia regionale. Si tratta di una bella notizia – conclude De Francesco – che ci rende estremamente fiduciosi in vista dell’estate.