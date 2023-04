Francesco Catalano presente a Firenze all’Assemblea Nazionale del CNG: “Necessario rilanciare tema generazionale”

Si è conclusa l’Assemblea Generale del Consiglio Nazionale dei Giovani, svoltasi a Firenze ed alla quale hanno partecipato come delegati dell’Associazione Atena il Presidente Francesco Catalano ed Antonino Castorina.

Durante l’assemblea hanno preso parte ai lavori 12 ricercatori dai Consigli Nazionali dei Giovani di Italia, Lettonia, Serbia, Austria e Polonia, 48 ore di Network, 3 livelli di ricerca e 12500 giovani da coinvolgere.

I numeri della tre giorni delle organizzazioni giovanili che si sono riuniti a Firenze per strutturare la metodologia di ricerca necessaria a valutare gli impatti delle Politiche Pubbliche Giovanili legate agli European Youth Goals avrà poi un report conclusivo fatto da una ricerca approfondita che sarà presentata a tutte le associazioni che fanno parte del Cng.

La ricerca si concentrerà sull’analisi comparativa dei documenti strategici nazionali per i giovani e/o di politiche giovanili simili, includerà dati rilevanti sull’opinione dei giovani e raccomandazioni su come migliorare le azioni per il raggiungimento di 11 obiettivi per i giovani.

A breve è stato stabilito dai vertici del Cng che questa indagine seguirà con Focus Groups e questionari che coinvolgeranno varie realtà giovanili presenti in Italia.

Un’esperienza importante dichiara il Presidente di Atena Francesco Catalano che ci mette in contatto ed a confronto con le più importanti realtà associazionistiche italiane e che ci vuole vedere in prima linea per rilanciare sempre di più il tema generazionale a partire dalla regione Calabria e con uno sguardo sul Mediterraneo.