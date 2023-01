Cumuli di spazzatura fuori dalla Cittadella regionale. Tavernise (M5S): “Spettacolo indecoroso, nuoce all’immagine della Calabria”

“Quei cumuli di spazzatura fuori dalla Cittadella sono uno spettacolo indecoroso, altamente nocivo dell’immagine della Regione”. Così in una nota il Consigliere regionale della Calabria, capogruppo del M5S, Davide Tavernise.

“E’ necessario bonificare l’area – osserva -, in particolare come forma di rispetto per l’ente e soprattutto per tutelare la salute dei lavoratori della Cittadella. Quel sudiciume, dopotutto, attira continuamente branchi di cinghiali, avvistati e ripresi più volte a banchettare indisturbati”.

“Tutto ciò è inammissibile – conclude Tavernise -, bisogna far sì che la sede della Regione sia modello di una gestione dei rifiuti sostenibile e virtuosa. A tal fine auspico un pronto intervento del Presidente Roberto Occhiuto, teso alla definitiva risoluzione della problematica”.