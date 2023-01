Catanzaro, Veraldi (Riformisti Avanti) denuncia cattivo stato delle strade cittadine

Anche il manto stradale di Via Pisacane e Via Bedarida, come Via Izzi De Falenta è ‘devastato’ da buche e avvallamenti.

Anche in questo caso ho già segnalato nella 2* Commissione Ambiente e Lavori Pubblici affinché venga ripristinato lo status quo ante.

Come si evince dalle foto il manto stradale è devastato dalle voragini. La situazione è insostenibile, con gli automobilisti e pedoni, disagiati nel percorrere la strada in assenza della necessaria sicurezza.

La criticità è stata inoltre segnalata all’unità preposta del Municipio auspicando in una rapida soluzione di una situazione non più rinviabile”. Lo afferma in una nota Stefano Veraldi, Consigliere comunale di Riformisti Avanti.