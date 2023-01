Cattura Messina Denaro, Gelardi: “Notizia di incalcolabile importanza”

“La cattura del latitante Matteo Messina Denaro è una notizia di incalcolabile importanza. Con questa cattura si chiude una fase storica drammatica per il Paese. La tenacia, la forza e le competenze messe in campo dallo Stato di diritto contro chi avrebbe la pretesa di essere antistato hanno finalmente e giustamente prevalso. Certificando ancora una volta che lo Stato è sempre più forte di qualsiasi mafia e criminalità organizzata. Ai Carabinieri, alle forze dell’ordine tutte, alla magistratura vanno i complimenti di tutto il gruppo Consiliare Lega per Salvini Calabria che io rappresento ma più in generale di ogni cittadino onesto che si riconosce in un ordinamento di diritto democratico e giusto. Pur consapevoli dell’impossibilità di abbassare la guardia oggi per la nostra democrazia è un giorno di grande valore”. Lo afferma in una nota il consigliere regionale Giuseppe Gelardi.