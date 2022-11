PSI, il calabrese Incarnato eletto presidente del Consiglio Nazionale Socialista

Il Consiglio Nazionale del Partito Socialista Italiano, riunitosi a Roma il 12.11.2022 per la nomina della Direzione Nazionale e degli Organi Statutari, ha eletto Presidente del Consiglio Nazionale Luigi Incarnato, segretario Regionale della Calabria.

La Sezione del PSI di San Giovanni in Fiore esprime “grande soddisfazione per l’elezione di Luigi Incarnato a Presidente del Consiglio Nazionale Socialista, come giusto riconoscimento per il grande lavoro che svolge nel dirigere il Partito Calabrese. Certamente il suo impegno politico, nel nuovo incarico porterà vantaggi per tutto il territorio della Regione Calabria. Auguriamo al Presidente Luigi Incarnato un proficuo lavoro e chiediamo la convocazione, a presto, degli ‘Stati Generali del Socialismo Italiano’ con l’obiettivo di rafforzare la comunità Socialista e renderla utile alla Nazione Italia. IL PSI florense, infine, auspica come sia necessario unire l’intera opposizione per creare un’alternativa credibile alla Destra di Governo”.