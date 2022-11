Quando conviene rinunciare al bonus senza deposito?

Prima di tutto occorre partire dalle basi. Quando ci si iscrive ad un casinò online ci si troverà di fronte ad una quantità davvero interessante di bonus, ma di questi ne parleremo a breve, tra i quali si potrà vedere quello senza deposito. Di che cosa si tratta quindi? È presto detto!

In sostanza un bonus senza deposito è una somma di denaro che il portale di gioco “regala” agli scommettitori senza che questi abbiano effettuato alcun accredito per cominciare a giocare. Si tratta dunque di una sorta di “strategia” che i casinò utilizzano per farsi conoscere da un bacino di utenti sempre più vasto e, soprattutto, per fidelizzarli.

Inoltre va aggiunto che, per un giocatore inesperto e alle prime armi, trovarsi di fronte ad un bonus senza deposito può essere un buon punto di partenza per cominciare a tentare la fortuna. Ovviamente, sia nel caso dei novizi che dei giocatori più esperti, il consiglio è sempre quello di giocare con moderazione e senza esagerazione! Se poi si vuole giocare è quantomai consigliabile farlo su casino gratis senza soldi, in modalità “for fun” o demo o, comunque, su app e portali regolarmente certificati.

Come funziona un bonus senza deposito?

Una volta detto questo passiamo dunque al suo funzionamento. Per ricevere il bonus senza deposito occorre dunque essere maggiorenni ed avere una disponibilità economica, completare la registrazione nel modulo apposito caricando tutti i documenti richiesti dal caso, accettare le regole e le informative che andranno dunque ben lette e poi giocare.

Naturalmente va tenuto anche conto del fatto che ogni singolo casinò online ha delle “regole sue” perciò occorre sempre informarsi attentamente sulla convenienza di uno rispetto all’altro!

I vari tipi di bonus senza deposito

Una volta capito cosa è un bonus senza deposito e come funziona in generale, è meglio passare ad un altro argomento, ovvero le sue diverse tipologie.

Visto che questa tipologia di bonus serve per fidelizzare nuovi utenti una delle sue prime “forme” è quella dei punti fedeltà che permettono di accedere a determinati contenuti esclusivi e giochi.

Si possono poi rivenire anche sotto forma di giri o sessioni di gioco gratuite in maniera tale che il nuovo utente potenziale si possa rendere conto dell’offerta di un determinato casinò andando a preferirlo, per esempio, a quello di un suo concorrente.

Inoltre non va dimenticato che un’altra formula è quella del cashback secondo la quale è il casinò stesso a fornire al giocatore una percentuale dei soldi perduti in giocate non proprio fortunate. Questa percentuale è variabile da portale a portale, ma di solito si aggira tra il 5 ed il 20% indicativamente.

Conviene utilizzare i bonus senza deposito dei casinò?

Per i giocatori principianti si tratta indiscutibilmente di un buon punto di partenza, come detto sopra, ma bisogna sempre tenere conto che di solito, in termini di denaro, si tratta di poche decine di Euro e poi, oltre al fatto che variano da sito a sito, ci sono sempre dei vincoli di scommessa da soddisfare.

Se poi si vuole puntare in alto allora aumenta anche il rischio perciò occorrerà valutare l’offerta di altre tipologie di bonus.